El Almería duplica al Deportivo en número de penaltis a favor

Yeremay conduce el balón en el encuentro entre Almería y Deportivo de la segunda vuelta Fernando Fernandez

El Deportivo y los penaltis no mantienen una relación muy cercana en la presente temporada. Ya son varios los encuentros en los que los herculinos han salido perdiendo por decisiones arbitrales cuánto menos dudosas, impidiéndole en muchos encuentros obtener los tres puntos. La última, en Burgos.

El penalti señalado por Andrés Fuentes, desde El Plantío, y Luis Mario Milla, desde la Sala VOR de Las Rozas, fueron los últimos autores de una larga serie de episodios que ponen en desventaja al Deportivo respecto a sus principales competidores en la pelea por el ascenso.

Así lo sienten desde dentro del club. Con la preocupación creciente de que existen "elementos de presión que distorsionan el marco competitivo y afectan al normal desarrollo de la competición".

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En Burgos, los coruñeses sufrieron la quinta pena máxima del curso señalada en su contra. Un salto de Giacomo Quagliata que se cobró como penalti tras un leve e inevitable contacto con Sergio González, quien no tenía opciones de llegar a disputar el balón.

Los locales lograron empataron el tanto inicial de Bil Nsongo e igualaron el marcador por mediación de Curro, que anotó el undécimo penalti de los burgaleses en esta campaña.

Tal y como señala la Newsletter del club enviada a los medios de comunicación, en el número de penaltis a favor habita la mayor diferencia entre Deportivo y sus rivales más directos por obtener el ascenso a Primera División.

A los dirigidos por Antonio Hidalgo tan solo les han señalado seis penaltis a favor en Liga, uno más que los pitados en contra. Sin embargo, equipos como el Almería duplican la cifra. Los rojiblancos, ahora segundos clasificados tras vencer este domingo al Granada por 2-4, son el equipo que más veces se ha ido a los once metros. Un total de doce veces, habiendo anotado todos menos uno.

El Burgos, último contrario al que se han enfrentado los blanquiazules, ocupa la segunda plaza en la clasificación de penaltis a favor (11). Por su parte, el Racing de Santander es al que menos le han señalado. Tan solo tres.