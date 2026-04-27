Cinco balas sin margen de error: el calendario final del Dépor en su camino hacia Primera

La afición del Dépor en la grada de El Plantío FERNANDO FERNÁNDEZ

Todavía con una importante cantidad de la polvareda que levantó la actuación de Andrés Fuentes en El Plantío, el Deportivo y el deportivismo empiezan a divisar en el horizonte las contraindicaciones de lo que debería haber sido un aceptable empate ante el Burgos. El conjunto blanquiazul está mostrando una versión sólida en este tramo final de temporada y enlazó su octava jornada sin perder en una de las plazas más complicadas de la categoría. Pero para optar al premio gordo, a ese ascenso sin tener que someterse y someter a su gente a la dureza de un playoff, ser sólido quizá no sea suficiente.

El empate del Racing de Santander en Ceuta permite tener todavía el liderato a cuatro puntos, pero el triunfo del Almería arrebata a Antonio Hidalgo y los suyos la segunda plaza, precisamente esa que da billete a la máxima categoría sin necesidad de jugar partidos extra. Dos puntos más suma ahora el conjunto indálico cuando quedan únicamente cinco jornadas para que termine la temporada regular. Cinco balas en las que el Dépor tendrá que disparar sin margen de error después de perder esa condición tan valorada cuando se divisa la meta: depender de sí mismo. Y, además, avanzando con un ojo puesto en el retrovisor después de que equipos como Castellón, Eibar, y puede que también Las Palmas (cierra la jornada esta noche en Cádiz), hayan aprovechado su tropiezo y amenacen el último cajón del podio.

J.38: Leganés para presionar. Cuando todavía se están poniendo en orden todos los asuntos de la jornada 37, el conjunto blanquiazul se prepara ya para la 38 con la primera de las dos fechas consecutivas en las que abrirá fuego antes que ninguno de los aspirantes. Este viernes recibe al Leganés (18.30 horas) en Riazor con el objetivo de lanzar un aviso a navegantes y trasladar la pelota al tejado de sus competidores. Tendrá que hacerlo ante un rival herido y que llegará al estadio coruñés en una situación más complicada de lo que en principio se esperaba. No tanto a nivel clasificatorio, donde todavía tiene seis puntos de margen con la zona de descenso, pero sí por el revolcón que se llevó este fin de semana en Butarque ante el Andorra (0-4). El conjunto pepinero no deja de ser uno de los descendidos de Primera y busca la forma de acabar la temporada con cierta dignidad.

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En esta recta final se sucederán los duelos directos prácticamente cada semana y en esta ocasión se batirán Eibar y Málaga en su cruce de dinámicas, mientras que el Almería, la presa número uno para el Dépor, no jugará hasta el lunes, cuando recibe en casa al Mirandés.

J.39: El Cádiz de Lucas… e Idiakez. La siguiente parada del trayecto tendrá todos los estímulos posibles. Probablemente demasiados. Porque las aguas bajan tensas en Cádiz. El conjunto amarillo, que esta noche cierra la jornada ante otro de los rivales del Dépor, Las Palmas, con la intención de alejarse cinco puntos del descenso, recibirá al conjunto blanquiazul en un Nuevo Mirandilla que ha perdido por completo la paciencia con los suyos tras un curso para olvidar. El equipo coruñés necesita sacar ganancia de río revuelto, pero desde una posición en la que las emociones también jugarán un papel importante. Lucas Pérez e Imanol Idiakez, dos de las figuras clave del ascenso de 2024, serán ahora rivales y no aliados en el camino para subir un nuevo peldaño en el camino de regreso a la élite.

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Esta nueva oportunidad de meter presión vendrá acompañada por la visita del Almería a El Plantío, plaza en la que el Dépor puede dar fe de que se sufre, y la del Castellón, otro de los aspirantes, al Alfonso Murube en el que el Racing de Santander acaba de dejarse dos puntos.

J.40: Un Andorra de doble filo. Siempre sobre el papel, y en el caso de la ‘Hypertensiones’ esta expresión es un condicionante importante, el encuentro más accesible que le queda al conjunto que dirige Antonio Hidalgo en este tramo final. El equipo del Principado ha conseguido separarse finalmente de la zona de descenso y atraviesa el mejor momento de la temporada gracias a cuatro victorias consecutivas, entre ellas la citada de este domingo en Butarque (0-4) y el 6-2 reciente al Racing de Santander. Llegarán salvados y sin presión a Riazor, pero quitarse el lastre de mirar hacia abajo puede convertirse en motor para mirar hacia arriba sin ningún tipo de presión, lo que convertiría en muy peligroso a uno de los equipos más atractivos del año.

Si la clasificación sigue su curso, este sería otro buen punto de control para optar al sorpasso con el Almería, que jugará su segundo duelo directo consecutivo recibiendo a Las Palmas en casa. De momento, LaLiga no ha hecho oficiales los horarios de esta jornada, la última antes de las unificadas.

J.41: Con el Valladolid de vacaciones. Mucho se tendrían que torcer las cosas en las próximas jornadas para que uno de los encuentros que hace unos meses podía presentarse como duelo directo por el ascenso, enfrente a un Dépor peleando por todo con un Valladolid de vacaciones. El triunfo pucelano ante la Real Sociedad B ha supuesto un balón de oxígeno decisivo en su lucha desesperada por terminar en Primera RFEF solo un año después de dejar la Primera División. 7 puntos ahora de margen con el descenso a falta de 15 en una proyección que invita a pensar que Fran Escribá y los suyos no se jugarán absolutamente nada ante el Dépor más allá del favor de su afición tras un año complicado.

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En esta fecha en la que ya todos jugarán al mismo tiempo, el Almería puede que llegue en una situación similar en su visita a El Molinón, mientras que los focos de los enfrentamientos directos se trasladan a La Rosaleda, donde el Málaga recibe al Racing de Santander.

J.42: Cierre ante Las Palmas. El conjunto canario es el compañero de baile de Imanol Idiakez esta noche en el estreno del técnico en el banquillo andaluz. El desenlace de ese encuentro puede marcar las aspiraciones del único equipo que bajó de Primera y está respondiendo a las expectativas. Ahora mismo fuera de playoff, el grupo que dirige Luis García será el encargado de bajar el telón de la temporada regular en Riazor. Es el único duelo directo que le queda al Dépor, aunque con cuatro partidos antes de esta cita, habrá que ver qué está en juego para unos y para otros.

No será el único enfrentamiento entre candidatos para poner el broche a la competición, ya que Castalia acogerá también un vibrante duelo entre el Castellón y el Eibar.