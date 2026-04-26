Las tres claves del Burgos-Dépor, por Noé López

Diego Villares se anticipa a un balón dividido durante el encuentro ante el Burgos Fernando Fernández

Estas son las tres claves del técnico Noé López tras el empate del Deportivo contra el Burgos (1-1).

Penalti inexistente

Empezó el Burgos ordenado y junto en fase defensiva, dejando la posesión al Dépor, que dominaba sin profundidad. En una de las pocas llegadas se adelantó, pero luego y el Burgos fue a más. Empataron los castellanos de un penalti inexistente con aviso del VAR, que no debió entrar.

Un burgos más necesitado

En el segundo tiempo, un Burgos más necesitado era mejor en el ida y vuelta. Apretaban los locales, por ímpetu y a través de balones parados, más bien que que por juego. Los cambios de Hidalgo no interfirieron en el juego del Dépor, que llegó mucho menos a área contraria que habitualmente.

Empate positivo

Empató el conjunto coruñés en el partido, a priori, más complicado de los que faltan. Encuentro igualado en el que los coruñeses no estuvieron cómodos y con fases para los dos equipos. La jugada clave fue el penalti inexistente e injusto que condiciona el resultado.