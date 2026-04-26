El VAR, la herramienta que pervirtió la mirada... y condicionó el Burgos-Deportivo

Andrés Fuentes, árbitro del Burgos-Deportivo, observa un lance del juego entre Alti y Sierra Fernando Fernández

Es la perversión absoluta. Una herramienta inventada para hacer el bien e impartir justicia que ha transformado el fútbol en un manicomio. Una cosa era pasarse de iluso y creer que el VAR llegaba para acabar con cualquier tipo de polémica. No podía suceder algo así en una disciplina con un alto grado de interpretación a la hora de dirigir el juego. Pero otra muy diferente era haber sobrepasado, por mucho, un término medio entre expectativa y realidad.

Ni el más escéptico de los escépticos podía intuir que el fútbol podía llegar hasta el punto en el que se encuentra actualmente. El balompié ha alcanzado el extremo contrario al deseado y está situado en las antípodas del ideal, en el que la aplicación del videoarbitraje ha acabado derivando en crispación por doquier ante la constante falta de criterio, el abuso por uso y la continua agresión al espíritu del juego.

Lo sufren todos los equipos más tarde o más temprano. Le tocó en la noche del sábado al Castellón en Málaga con un penalti inventado. Pero antes, en El Plantío, tuvo que padecerlo en sus carnes al Deportivo. Todo después de hacer lo más difícil.

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Porque la verdadera muralla en Castilla y León no está en Ávila, sino en Burgos. Y está cimentada sobre el enorme trabajo defensivo del colectivo dirigido por el exblanquiazul Luis Miguel Ramis.

El conjunto burgalés es un bloque granítico. Todavía más en su hogar, donde nadie le hace más de un gol desde el pasado mes de noviembre, cuando el Racing ganó 0-2. No hay mejor defensa en la Liga Hypermotion, por mucho que Las Palmas haya encajado menos goles, amparando en su extraordinario control de los partidos desde la posesión.

Ante ese solvente equipo se había adelantado el Deportivo. En su casa. Lo tenía todo a favor el conjunto de Antonio Hidalgo, que había hecho lo más difícil. El Burgos apretaba, claro. Pero no estaba incómodo el conjunto deportivista en ese plan de esperar algo más y contragolpear. Hasta que aparecieron para convertirse en protagonistas quienes deben pasar más desapercibidos: los árbitros.

El esperpento

Era el minuto 38. Ximo Navarro salió de zona para intentar anticipar sobre Iñigo Córdoba, pero el extremo le escondió muy bien la pelota. Lo tuvo claro el lateral: falta para evitar ser superado. El Deportivo se preparaba para defender el balón parado como mal menor. Pero entonces, cuando David González ya se había desplazado hacia el punto geográfico opuesto a su zona para sacar, el Burgos interpretó bien la rendija de oportunidad y sacó en corto. Pase profundo para un Córdoba que arrancó cual esprínter mientras todavía se adelantaba, nadie del Dépor cerca y centro relativamente cómodo del zurdo hacia el segundo palo, donde Quagliata partía en desventaja numérica ante Sergio González e Iván Morante.

No fue problema semejante compromiso para el italiano, que estuvo raudo para no meterse en líos. O eso pensaba él, claro. Midió bien el envío y apareció en el punto exacto para cerrar y despejar el peligro, como se le pide a un lateral. Era saque de banda a favor del Burgos. Pero entonces, intervino la mirada sucia de unos colegiados absolutamente perdidos ante la constante búsqueda de los organismos —al menos del Comité Técnico español— por encajonar jugadas para generar marcos de actuación.

Ayudó la ‘picaresca’ de Sergio González, que vio que no llegaba al balón y fue al choque. Así, invadió el espacio de un Quagliata que ya estaba en el aire con tan mala suerte —o buena, según se mire— que el transalpino impactó con el brazo que extendía durante el natural movimiento de su salto con la cabeza del central.

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Se quedó en el suelo el futbolista cartagenense quejándose del golpe y dicha circunstancia ayudó a que a Luis Mario Milla —antes conocido como Milla Alvendiz—, que observaba desde el VAR, le entrasen las dudas. Revisó las imágenes desde su sillón el trencilla sevillano y decidió llamar a la pantalla a su compañero.

Hasta la televisión situada en la bocana de vestuarios se acercó Andrés Fuentes, que no tuvo la personalidad de Álvaro Moreno Aragón una semana antes en Riazor para reafirmarse, después del telefonazo, de lo que había pitado en directo. Penalti y amarilla a Quagliata por “golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria en la disputa de un balón dentro del área de penalti”, tal y como indicó el árbitro en el acta.

Una acción absolutamente natural y no punible -como también destacaron numerosas cuentas especializadas en arbitraje-, derivada de los constantes duelos que hay en el fútbol, convertida en temeridad.

Dos puntos que volaron por una nueva intervención del VAR, la segunda consecutiva para discutir una acción que perjudicaba al Dépor. Ante el Mirandés salió cara. Frente al Burgos, cruz. Y mientras, todo el mundo se pregunta a qué atenerse para entender el uso de una herramienta que ha pervertido las miradas de quienes deberían impartir justicia y aplicar las normas en base al espíritu del juego.