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Dépor

Una publicación del Mirandés en redes sociales muestra el nuevo escudo del Deportivo con el topónimo en gallego

El emblema se aprecia en una de las lonas interiores de los campos de Abegondo

Sergio Baltar
25/04/2026 13:28
mirandes
Escudo con el topónimo de A Coruña en Abegondo esta semana
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Una publicación en redes sociales del Mirandés ha disparado las expectativas sobre el inminente cambio de nombre del Real Club Deportivo, que se dispone a emplear el topónimo en gallego, A Coruña, en lugar de que empleaba hasta ahora en castellano y que figuraba, por ejemplo, en el escudo. El club burgalés entrenó durante su viaje a la ciudad para jugar la pasada jornada en la ciudad deportiva de Abegondo y en una de las lonas que rodean los campos de entrenamiento se podía percibir un escudo con el topónimo ya galleguizado.

La publicación corrió como reguero de pólvora en las últimas horas en la ciudad para alimentar el debate sobre la nomenclatura del club, justo en medio del revuelo ocasionado por una misiva del exalcalde Francisco Vázquez en la que solicita al Consejo de Administración de la entidad que no haga el cambio. En sentido contrario se han manifestado otras iniciativas como la de la plataforma Aquí tamén se fala, que se formó desde el IES Ramón Dieste y ha llegado a realizar campaña en favor de que el club "sea de A Coruña" en varias previas de partidos en Riazor.

La previsión de que en las próximas semanas el Deportivo lleve A Coruña en nombre y escudo cobra fuerza ante el spoiler realizado, sin pretenderlo, por el Mirandés.

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