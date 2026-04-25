Ramis: “El partido ha sido totalmente nuestro”

Ramis, ayer en el choque ante el Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

El máximo responsable técnico del Burgos, Luis Miguel Ramis, efectuó su particular lectura del envite ante el Deportivo.

Sensación agridulce del punto logrado. “Hemos remado contracorriente solo por el resultado, que un equipo del potencial del Dépor apenas te genere ocasiones habla muy bien del trabajo defensivo de nuestro equipo; el partido ha sido totalmente nuestro, hemos hecho un partido muy bueno. Defensivamente no les hemos dejado que nos hiciesen daño, estoy contento”.

Afición burgalesa. “Los jugadores lo han notado, en la segunda parte hemos salido con gran empuje, era un partido para intentar instalarse en campo rival. Ellos te hacen mucho daño en los espacios. En la segunda parte hemos estado mejor. El empuje de nuestra gente hace que el rival se meta atrás mucho más”.

¿Sabe a poco el punto? “Sinceramente a mí sí, es un punto contra un equipo en ascenso directo y no es malo pero a bote pronto creo que con un poco más de suerte o acierto podríamos haber ganado. El VAR ha ido a ver nuestro penalti, donde hay un braceo sobre Sergio pero es que hay otra acción de Yeremay sobre Atienza que es muy clara, es revisable en el VAR y no tiene explicación. Se ha cometido un error pero desde arriba tienen que verlo sí o sí. Estas cosas en estos partidos tan ajustados son muy importantes. El árbitro ha estado algo nervioso”.

Lucha por el ascenso. “El Dépor es un equipo de los grandes de este país y volverá a serlo; nosotros estamos compitiendo con grandes. Ojalá subamos los dos a fin de curso”.