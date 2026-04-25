Nuevo intento para que el Dépor derribe el muro ante los ex en el banquillo

José Luis Oltra, técnico del Huesca, fue el último exblanquiazul en cruzarse SD Huesca

Los equipos rivales dirigidos por exdeportivistas se han convertido en una pesadilla para el Dépor de Antonio Hidalgo, que se ha mostrado incapaz de derrotarlos. Ni una sola victoria suma el cuadro blanquiazul durante la Liga 2025-26 frente a un adversario en cuyo banquillo se siente un técnico con pasado en Riazor, y eso que ya ha protagonizado cinco duelos. Esta tarde, ante el Burgos de Luis Miguel Ramis, tendrá la oportunidad de acabar con el gafe, y aún le quedará el cara a cara contra Imanol Idiakez dos semanas después, una vez que el vasco ha sucedido a Sergio González como entrenador del Cádiz.

Ramis fue el primer técnico con pasado deportivista contra el que se midió el conjunto herculino este curso. Aunque en el caso del tarraconense, su vínculo con el Dépor fue como futbolista, entre 1997 y 2001, cuando vistió la blanquiazul en 43 ocasiones entre partidos de Primera División, Copa del Rey, Copa de la UEFA y Champions League.

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Su Burgos visitó Riazor en la segunda jornada del presente curso y logró llevarse un punto de vuelta (0-0).

El siguiente exblanquiazul en cruzarse en el camino de la escuadra de Hidalgo fue Sergio Pellicer. El castellonense entrenó al Fabril en Segunda B durante la campaña 2018-19. Sucedió a Tito Ramallo en el banquillo, pero solo aguantó catorce jornadas antes de ser relevado por Luisito.

Pellicer arrancó su cuarta campaña como estratega del Málaga y en la novena jornada, su equipo recibió al Dépor en La Rosaleda. Los herculinos se vieron arrollados por el bloque andaluz, que se llevó los tres puntos (3-0) con un doblete de Chupe y una diana de Rafa. El ex del Fabril fue despedido por el club malagueño tras la decimocuarta jornada, con el equipo en la decimoctava posición, empatado a quince puntos con las dos primeras plazas de descenso a Primera RFEF.

El Cádiz ya lleva tres técnicos este curso, y los tres pasaron por Riazor. Gaizka Garitano e Imanol Idiakez (presentado el jueves) entrenaron al cuadro coruñés, mientras que Sergio González (despedido el miércoles) jugó 383 partidos con el Dépor entre 2001 y 2010.

A Sergio no le ha dado tiempo a medirse a su exequipo, pero sí a Garitano, ya que el Cádiz visitó Riazor en la jornada 20. Un duelo que finalizó en tablas (2-2). Mella adelantó a los locales, Jorge Moreno equilibró el choque, Villares puso por delante a los herculinos de nuevo en el minuto 25, pero Tabatadze certificó el definitivo empate en el minuto 85.

El nuevo estratega cadista, Imanol Idiakez, también se cruzará en el camino del equipo al que ascendió de Primera RFEF a Segunda División en la temporada 2023-24. Será el viernes 8 de mayo en una cita correspondiente a la jornada 39.

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La llegada de Borja Jiménez al Sporting en la novena jornada impidió que el abulense se midiera al Deportivo en la primera vuelta, pero sí pudo hacerlo en la segunda, el pasado 28 de marzo. El bloque herculino sumó un empate en El Molinón (1-1) gracias a un gol de Dani Barcia en el minuto 81.

Borja Jiménez se quedó a un paso del ascenso a Segunda con el Dépor en esa final del playoff que perdió su equipo contra el Albacete en Riazor (1-2) en junio de 2022.

José Luis Oltra, el técnico que batió el récord histórico de puntos en Segunda con el Deportivo que ascendió en la campaña 2011-12, cogió las riendas del Huesca a finales de marzo y el pasado 12 de abril su equipo empató con los blanquiazules. Luismi Cruz adelantó a los herculinos en el minuto 73 y Carrillo firmó el 1-1 en el 90.