Hidalgo: “El árbitro hizo un gran partido, el punto es bueno”

El partido ante el Burgos estuvo presidido por la tensión FERNANDO FERNÁNDEZ

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, compareció ante la prensa tras el encuentro ante el Burgos para dar su versión del empate cosechado por su escuadra.

Penalti polémico. “Ha sido un partido muy disputado, ellos han empujado muchísimo, hemos tenido situaciones para ponernos por delante en el primer tiempo pero no lo hemos logrado. El partido se ha puesto frenético y después ha venido el penalti. El árbitro ha hecho un gran partido, no era fácil, no tenemos claro la intervención del VAR. Ha sido un partido complicado, ajustado como lo son en esta categoría, a veces es complicado entender alguna situación. Hemos logrado un punto que a estas alturas siempre es bueno porque es positivo sumar”.

Nervios arbitrales de Fuentes Molina. “Este árbitro deja jugar, todos los equipos se están jugando algo y es complicado; en la tablet que tenemos en el campo parece que esas situaciones son difíciles de entender, debemos comprender que los árbitros lo tienen complicado pero necesitamos saber a qué ha venido el VAR en el fútbol, cuándo debe entrar y cuándo no”.

Valor del punto. “Sumar fuera de casa siempre es muy importante, veníamos a por los tres puntos; ha sido un partido de mucha tensión, el equipo ha sabido jugar y mantener el ritmo”.

Cambios para cerrar el partido. “Al final intentamos que Mario Soriano cogiese la altura de Luismi Cruz, un poco más adelantado que antes, pero nos ha costado crear ocasiones por la falta de piernas, los jugadores no tienen la misma energía al final de los encuentros”.

Defensa conformada por Noubi y Barcia. “Hemos apostado por dos jugadores de buen pie ante un equipo buen trabajado como el Burgos, buscábamos tener buena salida pero nos ha faltado fluidez, al final de la primera parte hemos sentido algo de agobio pero el punto es bueno, hay que seguir”.

Pendiente de los otros resultados. “Al final todos miramos lo que pasa en todos los campos de nuestra categoría, es importante centrarnos en el nuestro, ahora tenemos que descansar y empujar el viernes en Riazor con nuestra gente contra el Leganés”.

Fútbol en El Plantío. “El fútbol en este estadio está en ese punto de locura, de éxtasis, siempre sumar es difícil fuera de casa y más aquí en El Plantío, es com,plicado”.

Bil y Ximo. “Bil nos está dando muchísimo, se encuentra en un gran momento, Ximo ha anotado una sobrecarga y parece que no es nada importante”.