En vídeo | La afición reacciona al penalti del Burgos-Dépor a la salida de El Plantío: "Soy del Burgos y es penaltito"

Afición del Dépor en Burgos

"Penaltito". Esa fue la palabra más repetida en los aledaños de El Plantío después del Burgos 1-1 Deportivo de este sábado. Y la evidencia de que el error fue grave, es que no solo estaba en boca de seguidores blanquiazules. "Penaltito, eh, penaltito. Soy del Burgos y es penaltito. Si lo pita, vale, si no lo pita, no pasa nada. Fútbol". "El otro día decían que era roja lo del portero, un día nos quitan, otro día nos dan", apuntaba un compañero suyo resignado con la blanquiazul.

Entre los aficionados desplazados, lo que predominaba era el lamento por dejar escapar la victoria. "El Dépor llevando siempre al extremo a su afición, pero nosotros seguiremos ahí cuando ya no estén, porque o Dépor somos nós". "Puntito justo. Quieres más, pero podías haber ganado y podías haber perdido. Entró Mollejo y la ley del ex dio algo de miedo, pero también vimos dentro la de Escudero".

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"Dominio del Dépor, pero sin ocasiones de gol. ¿El Burgos empató gracias a quién? Al VAR. Hay confianza, por supuesto", sentenció otro deportivista, bufanda al cuello.