En directo. Burgos-Deportivo, desafío por el ascenso en El Plantío

Día de partido grande

Buenos días y bienvenidos al directo del Burgos-Deportivo de hoy. El partido comienza a las 18.30 horas, pero desde ahora estaremos en directo con información sobre el encuentro y como se desarrollan las horas previas en la ciudad castellana, donde se han desplazado dos periodistas de DXT Campeón, Jorge Lema y Lucía Dávila, que ha desarrollado en esta pieza algunas de las claves del partido de hoy.