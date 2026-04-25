Dépor
En directo. Burgos-Deportivo, desafío por el ascenso en El Plantío
Toda la información antes, durante y después de uno de los partidos más decisivos de la temporada
¿Riki o Villares?
El dilema del Deportivo para Burgos: ¿más pie o más motor? Riki y Villares se reparten el puesto de pivote en seis de los últimos siete partidos y será el plan a ejecutar en El Plantío el que dictamine al elegido.
Xurxo Gómez incide en las soluciones que maneja el Deportivo para controlar el partido en el centro del campo
Día de partido grande
Buenos días y bienvenidos al directo del Burgos-Deportivo de hoy. El partido comienza a las 18.30 horas, pero desde ahora estaremos en directo con información sobre el encuentro y como se desarrollan las horas previas en la ciudad castellana, donde se han desplazado dos periodistas de DXT Campeón, Jorge Lema y Lucía Dávila, que ha desarrollado en esta pieza algunas de las claves del partido de hoy.