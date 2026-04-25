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Dépor

En directo. Burgos-Deportivo, desafío por el ascenso en El Plantío

Toda la información antes, durante y después de uno de los partidos más decisivos de la temporada

Jorge LemaLucía Dávila
Jorge Lema y Lucía Dávila
25/04/2026 12:51
Samuele Mulattieri sonríe tras marcar frente al Málaga
Samuele Mulattieri sonríe
Carlota Blanco
13:05 h.
¿Riki o Villares?

El dilema del Deportivo para Burgos: ¿más pie o más motor? Riki y Villares se reparten el puesto de pivote en seis de los últimos siete partidos y será el plan a ejecutar en El Plantío el que dictamine al elegido. 

​Xurxo Gómez incide en las soluciones que maneja el Deportivo para controlar el partido en el centro del campo

Riki Rodríguez trata de controlar el balón con Villares cerca y ante la presencia de Aleix Garrido en el Deportivo-Eibar
Riki Rodríguez trata de controlar el balón con Villares cerca y ante la presencia de Aleix Garrido en el Deportivo-Eibar
Quintana
12:50 h.
Día de partido grande

Buenos días y bienvenidos al directo del Burgos-Deportivo de hoy. El partido comienza a las 18.30 horas, pero desde ahora estaremos en directo con información sobre el encuentro y como se desarrollan las horas previas en la ciudad castellana, donde se han desplazado dos periodistas de DXT Campeón, Jorge Lema y Lucía Dávila, que ha desarrollado en esta pieza algunas de las claves del partido de hoy.

Antonio Hidalgo a su llegada a Burgos
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RCDEPORTIVO

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