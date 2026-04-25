El audio del VAR aclara el motivo del penalti de Quagliata: "Golpea con el brazo de manera temeraria en el cuello"

Un frame de la repetición de la jugada en la que el colegiado del Burgos-Deportivo señaló penalti de Quagliata a Sergio González

La RFEF ha hecho pública la conversación entre los colegiados de campo y de VAR que derivó en la señalización del penalti a Quagliata en el Burgos-Deportivo. En el minuto 38, el equipo local centró al área y el lateral deportivista despejó el envío con la testa mientras su brazo, ligeramente extendido de manera natural como parte del impulso del salto, impactaba en la cabeza de un rival. En concreto, de Sergio González, que no tenía opción de llegar al esférico pero invadió el espacio del italiano buscando el contacto.

Una vez el colegiado de campo, Andrés Fuentes, señaló saque de banda, el Burgos pidió que atención médica a su central y Luis Mario Milla, árbitro de VAR, revisó la jugada y pidió a su compañero que acudiese a valorar la acción en la pantalla que tiene a su disposición entre los dos banquillos.

A continuación, el diálogo completo emitido entre los dos colegiados:

L.M.M: Andrés, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti.

A.F: Vale, voy para allá.

L.M.M: Observamos que el jugador antes de golpear, el defensa, impacta con su brazo en la cara del dorsal número 6 atacante. Tengo dos cámaras.

A.F: Perfecto. Efectivamente, como tú comentas, observo cómo golpea con el brazo de manera temeraria en el cuello del contrario, cometiendo penalti. Voy a sancionar el penalti, si me quieres dar otra toma para terminar de comprobarlo.

L.M.M: Esta es, correcto, para que la valores cómo el golpeo del codo es en la cara.

A.F: Perfecto, ahora acaba cerrando la imagen con la imagen fija con el golpeo en la cara... Vale, voy a pitar penalti y amonestar al jugador del Dépor.