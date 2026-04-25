El 1x1 del Burgos-Dépor: A Bil Nsongo le basta con media para marcar

El once inicial del Deportivo en El Plantío Fernando Fernández

Estas son nuestras notas del Deportivo tras el empatar en El Plantío frente al Burgos (1-1).

ÁLVARO FERLLO. Con trabajo (6). Salió mal a un envió muy largo que no llevaba mucho peligro y dejó la portería vacía. Niño, por suerte, no le dio dirección portería. Curro le engañó en el penalti. En la segunda parte sacó una gran mano a un remate de cabeza desde el área pequeña.

XIMO NAVARRO. Fiable (7). Muy seguro en todos los duelos. Muy pocos errores con el balón en los pies y muy inteligente para anticipar, recular en busca de ayudas y robar balones. Partido muy serio del granadino.

NOUBI. Muy vivo (6). Sin Loureiro, ejerció de apagafuegos en varias ocasiones. Corrigió con rapidez a sus compañeros para evitar remates a a portería y defendió con agresividad hacia delante.

DANI BARCIA. Correcto (5). Sin demasiado brillo para aportar en salida de balón, pero con una buena concentración. El partido demandaba eso y chocar en el cuerpo a cuerpo. El canterano cumplió.

QUAGLIATA. Víctima (5). El colegiado le señaló penalti por un leve contacto con Sergio González, con el que además se cargó de amarilla. Estuvo impreciso con balón. Fue sustituido a la hora de partido.

RIKI. Desaparecido (5). Pese a tener superioridad en salida de balón, los centrales no lograban conectar con él para progresar limpiamente. Una vez solventada la primera línea de presión, tuvo más protagonismo, pero pocas veces fue capaz de romper líneas.

MARIO SORIANO. La pausa (6). Al Deportivo se le notó que el madrileño no pudo recibir en zonas de influencia. Pese a eso, interpretó bien cuándo tocaba bajar las pulsaciones y mantener posesiones largas.

ALTIMIRA. Cortado (5). No fue la solución como otros días. Apenas encontró espacios para conducir en velocidad y quedó atrapado en el bloque bajo castellano.

LUISMI CRUZ. Una jugada (6). Protagonizó la única acción de peligro real del Deportivo en la segunda mitad. Fue en una jugada individual, en la que se zafó de varios contrarios, pero no logró acabar con remate.

YEREMAY. Sin brillo (5). No pudo ser ese jugador desequilibrante y capaz de crear situaciones ventajosas de la nada. Apenas participó en la segunda mitad.

EL MEJOR. BIL NSONGO (7) Sabía el Deportivo que no iba a contar con muchas oportunidades para batir a Cantero, pero Bil convirtió en oro la única que tuvo.

Los cambios

SERGIO ESCUDERO. (5). Enganchó una volea que rozó el palo defendido por Cantero en el añadido.

DIEGO VILLARES (5). Reforzó el centro del campo con sus piernas.

ZAKARIA EDDAHCHOURI (4). Desperdició un balón que había quedado muerto por un mal control.

MIGUEL LOUREIRO (5). Entró por un fatigado Ximo Navarro.

JOSÉ ÁNGEL (5). Dio descanso a Riki.