Ander Cantero, uno de los cerrojos de plata que intentará abrir el Dépor

Ander Cantero defiende un balón ante Yeremay, durante el Dépor-Burgos de la primera vuelta Patricia G. Fraga

La fortaleza defensiva es la principal cualidad del Burgos de Luis Miguel Ramis, cuya solidez ha convertido al conjunto castellano en uno de los principales candidatos al ascenso y en la segunda escuadra menos goleada de LaLiga Hypermotion. Uno de los responsables de esa fiabilidad defensiva es el portero Ander Cantero, uno de los grandes protagonistas bajo palos de la temporada 2025-26 en Segunda División.

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El arquero navarro fichó con el Burgos en el verano de 2024 y firmó por tres temporadas, siendo un jugador clave en el engranaje del cuadro burgalés durante sus dos primeros cursos de contrato.

Cantero fue indiscutible bajo palos para los dos entrenadores que pasaron por el banquillo de El Plantío la pasada campaña, Jon Pérez Bolo, quien inició el campeonato, y Ramis, que le sucedió tras la duodécima jornada.

El guardameta formado en la cantera de Osasuna disputó los 42 partidos de Liga y encajó 48 tantos. De esta forma, la escuadra castellana fue la séptima que menos goles concedió de la categoría.

El pamplonés aún ha ganado más protagonismo en el presente curso, en el que se ha erigido en una roca prácticamente indestructible.

Catorce ‘clean sheets’

Catorce veces ha mantenido su portería a cero en los 36 partidos de la Liga 2025-26 en los que ha formado bajo palos. Es decir, que en el 38,9% de los encuentros los rivales han sido incapaces de traspasar su arco.

“La posición de la portería siempre es un poco más ingrata. Es más fácil ver los errores, estás mucho más expuesto, pero llevo muchos años compitiendo en Segunda División y sé que lo más importante siempre es mantener la humildad, el trabajo en el día a día, intentar mejorar cada semana, en cada momento, porque al final la competencia, tanto interna como externa, es máxima. Seguiré trabajando con humildad, porque nos llegan los partidos más difíciles de la temporada y todos tenemos que dar un paso hacia delante”, manifestó recientemente el guardameta, que no se deja llevar por sus excelentes números.

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Solo Jonmi Magunagoitia, del Eibar, y Horkas, de la UD Las Palmas, pueden hacerle sombra en la categoría de plata. El arquero del conjunto armero ha mantenido su meta imbatida en quince de los 36 encuentros que ha disputado (41,7%), mientras que el cancerbero croata lo ha logrado en catorce de las 35 jornadas en las que ha jugado (40%).

Los tres son los principales candidatos a alzarse con el Trofeo Zamora de la categoría de plata. El mejor clasificado a día de hoy es Horkas, quien, con 29 tantos encajados, exhibe un coeficiente de 0,83 goles recibidos por partido. Le siguen Cantero y Magunagoitia con 32 dianas recibidas en 36 encuentros y un coeficiente de 0,89.

Con un 7,17 de nota media, es el tercer portero mejor valorado con un mínimo de 20 partidos de Liga por la web especializada Sofascore y el décimo con más paradas efectuadas, con 94.