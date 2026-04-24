Un casino de Las Vegas demanda al exdeportivista Turu Flores por una deuda millonaria

Turu Flores, en acción en el partido ante el Alavés en Riazor de la temporada 1999-00, en la que el delantero argentino se proclamó campeón con el Deportivo Archivo DXT Campeón

El exdelantero argentino José Óscar Flores, conocido por su popular apodo de Turu con el que realizó diabluras durante tres temporadas con el Deportivo (1998-2001), ha sido denunciado por el Resorts World Las Vegas por una deuda millonaria con este casino estadounidense. El diario argentino Clarín informó que la cantidad reclamada por esta casa de juegos de Las Vegas (Estados Unidos) alcanza una cifra de 2,6 millones de dólares, algo más de 2,2 millones de euros, aunque no solo implica al Turu, sino a varios exfutbolistas argentinos.

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Sergio ‘La Bruja’ Berti (exjugador del Zaragoza), Sergio Fabián Zárate y Norberto ‘Beto’ Ortega Sánchez (futbolista del Elche en el curso 1989-90), además de Turu Flores, habrían recibido diferentes créditos por parte del Resorts World Las Vegas y no habrían devuelto las cantidades prestadas. En todos los casos el adeudo supera los 500.000 dólares, poco más 425.000 euros.

Las deudas de juego fuera de Argentina no repercuten en acciones legales en el país sudamericano, pero los demandados deben enfrentarse a la justicia estadounidense. Una de las primeras medidas por parte norteamericana podría resultar en embargos y restricciones para acceder al país. El despacho jurídico Sklar Williams está llevando el caso en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Las Vegas, en el estado de Nevada.

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Campeón de la Copa Libertadores con Vélez Sársfield en 1994, Turu Flores fichó en 1996 por la UD Las Palmas como el fichaje más caro de la historia del club canario en aquel momento. Tres años después fue traspasado al Deportivo junto a Manuel Pablo, actual entrenador del Fabril. En sus tres campañas en A Coruña, el delantero argentino jugó 109 encuentros, marcó 26 goles y conquistó la Liga y la Supercopa en el año 2000. El deportivismo lo recuerda con gran cariño después de haberse especializado en marcar en los derbis ante el Celta. Turu Flores marcó cinco goles en cinco partidos distintos de los ocho que jugó con la camiseta blanquiazul contra el eterno rival.