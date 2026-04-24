Ramis: "El Deportivo es un equipo que merece estar en Primera"

Luis Miguel Ramis durante un partido de esta temporada en El Plantío Burgos CF

Luis Miguel Ramis no escondió su deseo de volver a ver al Deportivo en el primer escalón del fútbol español. El entrenador del Burgos, rival de los blanquiazules este sábado (18.30 horas), alabó la gran temporada de un club al que perteneció durante cuatro campañas y que "merece estar en Primera División". El catalán habló del potencial ofensivo y el equilibrio encontrado en un conjunto que Antonio Hidalgo "ha moldeado bien". En clave local confirmó la baja de Álex Lizancos, que no estará disponible.

Fin a racha de dos meses sin perder. "Lo hemos asumido como un tropiezo. Este equipo ha caminado de pie toda la temporada. Ojalá pudiéramos repetir esa dinámica de resultados, pero es algo normal. Analizamos el partido contra el Castellón, pero es un plan diferente al que hemos preparado para mañana. Tenemos la ilusión de hacer las cosas bien, sabiendo del potencial del rival".

Lizancos. "Él es la única baja. Casi que por prevención. No hay lesión, solo una pequeña inflamación en la zona del tendón del isquiotibial. Con todo lo que queda por delante no vamos a correr ningún riesgo. Entre otras cosas porque tenemos garantías dentro del equipo".

Duelos ante rivales directos. "Estamos en una dinámica que nos permite dependen de nosotros mismos para conseguir el objetivo que buscamos. No miramos a ningún lado más. La clave está en dar continuidad a la idea futbolística y tener esa mentalidad ganadora y de equipo importante. Siempre hemos competido de tú a tú y con disposición de ganar. Perseguimos eso. El peso lo tienen otros, no nosotros".

Deportivo. "Yo pertenecí a ese club durante cuatro años. He vivido desde dentro lo que sienten los aficionados y la ciudad. Les deseo lo mejor. Ojalá pudiéramos estar los dos equipos a final de temporada peleando por subir a Primera División. Es un equipo que merece estar en Primera. Eso es así. Más allá de los altibajos que haya tenido. Tarde o temprano estarán ahí. Afrontamos el partido sabiendo que somos fuertes en casa e intentaremos ponerle las cosas difíciles a un rival con un potencial y un valor de plantilla altísimo. Es uno de los favoritos".

La gran mejora del Dépor. "Encaja hacia al final, pero también marca. Han ganado muchísimos puntos en los últimos minutos de partido. La lectura tiene dos vertientes. Si le hacen goles es porque va hacia delante y deja espacios. Pero si tiene esa necesidad, también daña. Es un equipo que no se conforma en los partidos. Si necesita cambiar los ritmos lo puede hacer. Lo veo un equipo que se cae poco a lo largo de los partidos. Se han equilibrado mucho más. Tiene sacrificio y se junta bien. Eso le hace estar donde están. Es básico. Si esos jugadores que son tan desequilibrantes no participan en fase defensiva, pierdes muchas opciones".

Plan de partido. "Será diferente al de Castellón porque no atacan igual ni inician igual. Son otras estructuras, también a nivel defensivo. Muchas veces es un equipo de bloque medio-bajo. La forma de atacarles será diferente. No es lo mismo atacar a una línea de cuatro que de cinco. Lo mismo en fase de inicio. El partido es diferente a nivel posicional".

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Antonio Hidalgo. "Ha adaptado las características de los jugadores a lo que él quiere. Ximo y Altimira están participando todos los partidos pese a ser los dos laterales derechos. Ha adelantado más a Yeremay para que no le cueste tanto defender su banda y esté más suelto. Da libertad a los intermedios. Ha bajado a Soriano al doble pivote. Ha moldeado bien".

El Plantío. "La afición se ha sumado a esa ola que hemos generado. Van a estar ahí, empujando y ayudando. Es fundamental en estos momentos de la temporada, que son muy emocionales".