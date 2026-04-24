LaLiga Hyperigualada tiene un precedente

Plantilla, técnicos y familiares del Alavés celebran el ascenso a Primera en la temporada 2015-16, en la que a seis jornadas del final solo había cuatro puntos entre el segundo y el séptimo EFE/LINO GONZÁLEZ

Más Hypertensiones que nunca. Al menos en lo que a la lucha por el ascenso y el playoff se refiere. Es lo que se deduce después de echar un vistazo a la actual clasificación y a la situación de la tabla a estas a alturas en cursos precedentes. Los cuatro puntos que separan al Deportivo, segundo, de Las Palmas, séptimo, resisten pocas comparaciones. En los últimos quince años, la distancia media entre el ascenso directo y el primer equipo fuera de playoff después de 36 jornadas es de 10,7 puntos.

Con el Racing (68 puntos) liderando la tabla, la segunda plaza es para el Dépor (64), empatado con el Almería, tercero. Cuarto es el Castellón (61), mientras quinto, sexto y séptimo, que son Málaga, Burgos y Las Palmas, cuentan con 60 puntos. El Eibar (58) es octavo. Encontrar mayor igualdad que en esta Segunda División española se antoja complicado.

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El único precedente desde la instauración en la temporada 2010-11 del sistema actual de dos ascensos directos y un tercero a través de un playoff entre los clasificados del tercer al sexto puesto data de hace justamente diez ejercicios. En la campaña 2015-16, entre el Alavés, segundo clasificado con 59 puntos, y el Girona, séptimo con 55, también había cuatro puntos de distancia con solo seis jornadas por delante. En aquella ocasión, los dos primeros, el Leganés de Asier Garitano y el Alavés de José Bordalás, mantuvieron sus puestos de privilegio, aunque los acabaron intercambiando. Los pepineros fueron subcampeones con 74 puntos, uno menos que el equipo babazorro, campeón con 75.

En donde sí hubo movimientos fue en la zona de playoff. Nàstic de Tarragona y Osasuna, tercero y sexto tras 36 partidos, finalizaron en la misma plaza, con 71 y 64 puntos, respectivamente. Oviedo y Zaragoza, que eran cuarto y quinto, se cayeron para finalizar octavo y noveno. Especialmente duro fue el tramo final para el cuadro carbayón, derrotado en cinco de los últimos seis encuentros, incluido un humillante 0-5 ante el Osasuna en la jornada final. El conjunto asturiano solo fue capaz de sumar en el Tartiere frente al Mirandés (4-1), después de caer derrotado en Palamós ante el Llagostera (2-0) y antes de perder consecutivamente en Almería (3-1), en casa ante el Leganés (0-1), en La Romareda (1-0) y en la mencionada goleada frente a los pamplonicas.

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El salto de Girona y Córdoba

El Girona, que era séptimo, escaló hasta la cuarta posición. Su última derrota llegó en la 37ª jornada, en Córdoba (1-0). A partir de entonces, empató en Elche (1-1), venció al Mallorca (1-0), sumó otro punto en el Nuevo Zorrilla (0-0) y batió a Alcorcón (2-0) y Ponferradina (0-1). El Córdoba, dirigido por el exdeportivista José Luis Oltra, dio un gran salto de la décima a la quinta plaza, al sumar 13 de los últimos 18 puntos en litigio, gracias a cuatro victorias, un empate y una sola derrota. Después de vencer al Girona (1-0), perdió en campo del Llagostera (1-0), antes de derrotar a Elche (3-1), Mirandés (0-3) y Mallorca (0-1) y cerrar el campeonato con una igualada en el Nuevo Arcángel contra el Almería (1-1).

La media de los últimos quince años es de 10,7 puntos de distancia entre segundo y séptimo después de 36 jornadas

Si Alavés y Leganés mantuvieron sus puestos de privilegio, el ascenso en el playoff fue para el último de la fila. El Osasuna, sexto clasificado, ganó los cuatro partidos de las eliminatorias. En semifinales se deshizo del Nàstic con un 3-1 en El Sadar y un 2-3 en Tarragona, liderado por un joven Mikel Merino, que con solo 19 años firmó un doblete en casa y otro tanto a domicilio. En la final superó al Girona: 2-1 en Pamplona y 0-1 en Montilivi, con protagonismo para Kenan Kodro, autor del primer gol en el primer partido y del único tanto en el duelo de vuelta.

En el extremo contrario aparece la primera temporada con el actual formato de playoff, la 2010-11. Entre Betis y Rayo, primero y segundo con 72 puntos cada uno, y el Cartagena, octavo con 52 y primer equipo fuera de playoff ya que el Barça Atlètic –que no podía jugar las eliminatorias por el ascenso– ocupaba la cuarta plaza, había nada menos que 20 puntos de diferencia. Aun contando al filial azulgrana, el Valladolid, séptimo clasificado, sumaba 56, con lo que distaba 16 puntos de la zona de ascenso directo. Esa diferencia le valdría igualmente para convertirse en el tramo final menos competido, ya que el siguiente en la lista es el del curso 2014-15, cuando Girona (68) y Ponferradina (53) estaban a estas alturas de la competición separados por 15 puntos. Un dato a tener en cuenta de aquella 2010-11 es que los dos primeros (Betis y Rayo) y los cuatro equipos de playoff (Celta, Granada, Elche y Valladolid) tras la 36ª jornada acabaron siendo los mismos que a la conclusión del campeonato. El único movimiento que se produjo fue el intercambio de posiciones entre vigueses e ilicitanos.

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Últimos años reñidos

En las últimas campañas el asunto ha estado más reñido, aunque no tanto como en la actual. En la temporada 2023-24, el Eibar era segundo con 61 puntos y el Oviedo ocupaba la séptima posición con 55, solo seis menos. El curso pasado, el Levante se situaba en la segunda plaza con 66 puntos, nueve más que el Huesca, que era séptimo con 57.

Con anterioridad, durante cinco campañas consecutivas, de la 2018-19 a la 2022-23, la distancia entre segundo y séptimo estaba por encima de los diez puntos. El Deportivo era precisamente séptimo en la primera de ellas, con 57 puntos, a diez de los 67 que ostentaba el Granada, segundo clasificado. La misma diferencia separaba a Zaragoza (61) de Alcorcón (51) doce meses después. Trece puntos separaron el ascenso de la nada en los dos siguientes cursos, 2020-21 y 2021-22. En el primero, entre Mallorca (68) y Girona (55). En el segundo, entre Almería (67) y Las Palmas (54). Finalmente, en la campaña 2022-23, Granada (64) y Cartagena (53) estaban separados por once puntos.

El Deportivo tendrá en El Plantío la posibilidad de estirar el pelotón de cabeza, aunque un hipotético triunfo burgalés comprimiría todavía más este campeonato pródigo en emociones fuertes, LaLiga Hyperigualada.