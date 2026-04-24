Hidalgo: "Llegamos en un buen momento a donde queríamos estar a principio de temporada"

Antonio Hidalgo sonríe tras vencer al Mirandés en Riazor y volver a puestos de ascenso directo Quintana

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, compareció en la mañana de este viernes una vez finalizada la última sesión de preparación de cara al Burgos-Deportivo de este sábado (18.30 horas) en El Plantío. El técnico blanquiazul habló sobre el momento colectivo y la fortaleza que siente el grupo tras encadenar siete partidos desconociendo la derrota: "Llegamos en un buen momento, con un pico de confianza alto. Pero eso no vuelve y hay que renovar la exigencia y la motivación".

Estado físico. "Las semanas son más cortas cuando juegas lunes y sábado. Solo tienes tres días prácticamente para preparar el partido. Hubo algún jugador con molestias a principio de la semana, pero ya han entrenado todos con normalidad hoy".

Yeremay. "El otro día dio un paso adelante en su proceso de recuperación. Hemos gestionado muy bien las cargas con él para que pueda ofrecer todo el talento que lleve dentro. Llega con muchas ganas a la parte final. Necesitamos que esté feliz y en un gran pico de confianza".

Seis partidos hasta la meta. "Llega el final. Ese momento en el que todos los equipos se juegan algo y aumentan la exigencia. Son los momentos bonitos por los que queríamos luchar a principios de temporada y en ello estamos".

El rival. "El Burgos es un equipo muy bien trabajado por Ramis. Tiene muy claro lo que quiere y cómo lo quiere. Defensivamente seguramente sea el mejor trabajado de la categoría. Te ponen en muchísimos problemas para hacerles gol. Por algo son el segundo equipo menos goleado. A partir de ahí, tienen mucho talento. Velocidad por fuera y varían en situaciones de inicio dependiendo de lo que les convenga. Va a ser un partido bonito ante un rival directo. Buscaremos nuestros matices para hacerles daño. Sabemos de la importancia que tiene el partido a estas alturas. Tienen a Fer Niño, Curro, Morante... Jugadores muy contrastados. Seguramente al principio no tenían la expectativa pero se han ganado el derecho a estar ahí por méritos propios".

Escenario complicado. "Es muy importante saber qué partido vamos a tener por delante. El Plantío es un campo difícil. Aprieta muchísimo y tiene el público muy cerca. Eso les lleva al éxtasis necesario. Se sienten poderosos en casa. Espero un partido igualado".

Buen local contra mejor visitante. "Siempre tienes que tener un punto de motivación interna. Lo hablo mucho con los jugadores. Ahora no hace más falta que competir y sumas de tres. Es lo que hay que hacer para seguir luchando por todo. Todo está muy igualado. Vamos con la intención de sumar de tres".

De los equipos que menos pierde. "El otro día en el descanso hablamos de que siempre hay que seguir vivos en los partidos. Pasar los momentos de dificultad y aprovechar los momentos en los que te encuentras bien. Eso es fundamental. Te hace estar cerca de sumar siempre".

Momento del Deportivo. "Llegamos en un buen momento, con un pico de confianza alto. Pero eso no vuelve y hay que renovar la exigencia, la motivación y el punto de locura del mundo del fútbol para competir contra cualquiera. Va a ser un partido duro y eso lo tenemos presente".

Duelos entre rivales directos. "Eso hace que la cantidad de puntos se tenga que repartir entre los que estamos en la parte alta. Es una evidencia. Pero pensamos poco en los demás y más en lo que podemos hacer nosotros. En sumar de tres y conseguir esas victorias que te dan la posibilidad de pelear por todo".

Rol de los menos habituales. "Incido muchísimo en la importancia del jugador que no tiene tantos minutos, en que el que más juega proteja y ayuda al que menos lo hace. Tomo decisiones en función de lo que creo que necesita el equipo. No es fácil de entender como jugador, y lo entiendo, pero sabemos que lo importante es el equipo. Eso es lo que nos ha sostenido desde el primer día".

Jugadores a punto de finalizar contrato. "Tienen su futuro en el aire y es normal que piensen en ello. También es normal que cuando no participas haya momentos de pequeños enfados. Yo también lo he vivido. Le tenemos que dar normalidad y seguir incidiendo en lo grupal. Nos estamos jugando mucho y hay poner lo colectivo por encima de lo individual. Son cosas que siempre han pasado y que seguirán ocurriendo".

Álvaro Ferllo. "En la portería es muy importante que haya estabilidad. Como portero, primero hay que parar y luego ayudar. Luego cada uno tiene sus características. El equipo está siendo cada vez más productivo con balón en el inicio y viajamos más tiempo juntos".

Villares o Riki. "Son dos jugadores diferentes que ahora están ocupando la misma posición. A partir de ahí decidiremos".