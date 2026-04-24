El último reto del Deportivo: abrir el candado

Curro Sánchez retiene entre sus piernas a Luismi Cruz en el Deportivo-Burgos Quintana

Tiene enfrente al cerrojo de los cerrojos. El Deportivo visita este sábado al Burgos, el segundo equipo de la Liga Hypermotion que menos goles encaja (32) y el colectivo al que menos ocasiones claras le generan (acumula 36,7 goles esperados en contra, siempre según Wyscout). Y es que el conjunto de Luis Miguel Ramis ha llegado a las últimas instancias del campeonato con la posibilidad de pelear por el máximo premio gracias a su extraordinario desempeño defensivo. Son 14 las porterías a cero de Ander Cantero, un registro solo superado por las 15 de Jonmi Magunagoitia, guardian en Ipurua.

Meter mano a los ‘Hijos del Frío’ es, como mínimo, una tarea compleja. Será, por lo tanto, una dura prueba para la paciencia y la creatividad del combinado deportivista. Aunque asumiendo la evidente dificultad de la empresa, hay un dato que permite regar la planta blanquiazul del optimismo: su saldo contra los grandes candados de la competición.

No tiene un mal balance el equipo de Antonio Hidalgo frente a los conjuntos con mejores registros defensivos. Hasta la fecha, en las 36 jornadas disputadas, el colectivo blanquiazul ha jugado cinco veces contra Las Palmas, Eibar, Burgos y Leganés, los cuatro equipos —sin contarse, obviamente, a sí mismo— que menos goles encajan en la división de plata. Y todavía no ha perdido.

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El equipo deportivista empató (1-1) en Las Palmas —30 dianas recibidas— en la última fecha de la primera vuelta, misma jornada en el combinado amarillo le devolverá la visita. Mientras, contra el Leganés —40 en contra— jugó en la tercera jornada para acabar empatando (2-2) y volverá a hacerlo el próximo lunes. A Eibar —32 goles encajados— fue en la séptima jornada, en la que perdió en el añadido una victoria (1-1). El conjunto eibarrés ha sido el único contra el que ya ha competido dos veces. Y de su visita en la jornada 27 sacó su única victoria (1-0) contra este tipo de equipos.

Ahora, el Dépor cierra el círculo contra el Burgos. 35 jornadas después de su visita a Riazor —fue el primer huésped—, el combinado herculino juega en El Plantío con el objetivo de, como mínimo, mantener su imbatibilidad frente a las mejores defensas de la categoría. Pero, al mismo tiempo, con la intención de mejorar su desempeño frente a un tipo de equipos que, en el juego, se le ha atragantado al conjunto coruñés.

Menos en todo

Y es que los datos de producción ofensiva del Deportivo en los cinco encuentros disputados contra Eibar, Leganés, Las Palmas y el propio Burgos son sensiblemente inferiores a los de la media de su temporada.

En estos cinco duelos, el equipo blanquiazul ha promediado 1 tanto anotado y 1,2 goles esperados (conocidos como expected goals o xG) generados por partido. Son registros mucho más bajos que las 1,56 dianas que anota por encuentro y los 1,43 xG que se reflejan como media de las 36 jornadas disputadas.

A mayores, el Dépor genera 12,08 remates por partido, pero su capacidad baja a 9,8 cuando ha tenido enfrente a uno de estos cuatro equipos. Lo mismo sucede con los toques en el área, una estadística reflejo de su capacidad para amenazar: de los 16,81 del curso completo a los 13,4 en esta muestra de cinco encuentros.

Diferentes casuísticas

Se podría interpretar que estas dificultades para producir pueden derivar de una posesión más amplio pero más infructuosa. Sin embargo, no existe un único patrón en este tipo de partidos. Algo lógico, pues un equipo puede ser bueno a nivel defensivo a través de múltiples formas.

Como foto general, en estos duelos, el Dépor ha tenido mucho menos el balón. Su media de posesión de pelota a lo largo de toda la campaña es un 52,10% y 446 pases intentados, pero frente a Eibar, Las Palmas, Leganés y Burgos apenas supera el 43% y los 378 pases.

Esto es así porque Eibar y Las Palmas son dos conjuntos capaces de ser sólidos desde su proactividad. Disponen bien del balón y, más allá de sus diversos ritmos de juego, someten al contrario. Así lo hicieron con el Dépor, que fue inferior en las segundas partes de sus encuentros frente al conjunto armero —en la visita al País Vasco registró su dato de posesión más bajo del curso, con un 33,88%— y vivió un duelo de repliegue y contragolpe en el Insular.

Mientras, el lejano duelo ante el Leganés fue un choque de ida y vuelta condicionado por el tempranero gol pepinero. El Dépor reaccionó en el segundo tiempo, pero aquel conjunto madrileño dirigido por Paco López no tiene demasiado que ver con el que prepara en la actualidad Igor Oca, que ha sido capaz de cortar la sangría defensiva del conjunto de Butarque.

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Caso contrario a todos es el Burgos. El combinado castellano es todavía un fiel reflejo del equipo que se presentó en Riazor en el último fin de semana de agosto. No hay nadie que responda mejor al canon de conjunto granítico que el adiestrado por Ramis, que no necesita demasiado juego ofensivo para rentabilizar su extraordinaria solidez.

En el duelo frente al Burgos a orillas del Atlántico con un 0-0 final, el Deportivo alcanzó el 52,2% de posesión y se acercó a los 500 pases (492). Además, registró 21 toques en el área. Sin embargo, remató únicamente 10 veces. Y lo peor es que sus ocasiones no fueron de demasiada calidad, pues solo generó un 0,71 de xG, la mitad de lo que ahora es su media por encuentro.

Fue un quiero y no puedo del Deportivo, que estuvo sólido para negarle cualquier atisbo de sorpresa a su rival, pero no encontró la fórmula para abrir un candado que se le resiste. Quizá ahora, en plena evolución y con el ascenso en el horizonte, sepa cómo encontrar la llave.