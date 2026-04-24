El dilema del Deportivo para Burgos: ¿más pie o más motor?

Riki Rodríguez trata de controlar el balón con Villares cerca y ante la presencia de Aleix Garrido en el Deportivo-Eibar Quintana

Es un dilema. Pero bendito dilema, pensará Antonio Hidalgo. Porque cualquier entrenador prefiere tener que decidir en la abundancia. Pecar de injusto con el que no juega antes que tener que devanarse los sesos para inventar soluciones a los problemas.

Se asoma el encuentro en El Plantío en el horizonte del Deportivo y el buen funcionamiento del equipo invita a modificar lo menos posible. No tocar lo que ya resulta suele ser una premisa acertada. Pero hay un riesgo: caer en el inmovilismo.

En el deporte profesional lo que valía ayer es probable que deje de funcionar mañana. Los colectivos evolucionan. Así debe ser, pues los rivales estudian, se adaptan y encuentran soluciones para minimizar al contrario sobre lo que antes eran fortalezas.

Por eso mismo, el debate es lícito. Y más cuando el escenario cambia. El Dépor empezó a encontrar la fórmula en Ceuta, cuando colocó a Mario Soriano de nuevo en el eje del juego y le puso un escudero con piernas como Diego Villares. El plan sirvió para ganar in extremis en el Alfonso Murube y repetir contra el Zaragoza en Riazor, también con apuros. Pero El Molinón, llegó un primer intento de devolver a Riki al once sin prescindir del capitán.

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El experimento duró 45 minutos. Y aunque las molestias de Villares en el once fueron la causa de que el ‘8’ se quedara en el vestuario al descanso, quizá esa lesión fue la coartada perfecta para meter el necesario bisturí y devolver a Soriano a la sala de máquinas.

Desde aquella segunda parte en El Molinón en la que el Dépor mejoró de manera notoria y fue capaz de empatar el partido, el madrileño no ha abandonado el epicentro del equipo. Y con Luismi Cruz por delante para enlazar entre líneas, tan solo queda libre un puesto en la medular: el de pivote más posicional.

Con José Ángel Jurado, José Gragera y Charlie Patiño fuera de la ecuación por irregular o bajo rendimiento, solo hay dos cartas sobre la mesa: la de Villares y la de Riki. Y en función de la jugada imaginada, Hidalgo ha ido apostando por descubrir una u otra. 'Villi' y Riki no empastan demasiado. Al menos, por lo visto hasta ahora, ya que su técnico únicamente los ha hecho coincidir durante 146 minutos repartidos en cuatro partidos concretos. En seis de los últimos siete encuentros, el vilalbés y el ovetense se han ido relevando en la posición. La excepción fue la composición de Gijón, una fórmula que no apunta a repetirse.

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Después de ganar con solvencia a un Córdoba que llegaba deprimido con Riki dirigiendo desde abajo —acompañado de Patiño—, Hidalgo devolvió la titularidad a Villares ante el Málaga. Llegaba a Riazor un rival directo y el cuerpo técnico, sabedor de las virtudes malaguistas, quiso protegerse un poco más. Ante posibles desequilibrios, mejor contar con el motor de Diego Villares, el centrocampista con más capacidad de corrección de la plantilla.

Continuidad

No pesó su error en el marcaje de Adrián Niño en el gol del empate para Hidalgo, que le volvió a dar la oportunidad en Huesca después del gran encuentro —citado borrón aparte— que el capitán había desarrollado frente al Málaga.

Sin embargo, en El Alcoraz, Villares bajó su suelo competitivo. No terminó de aclarar la circulación de balón del equipo el futbolista de Samarugo —más bien al contrario— y la entrada de Riki en su lugar, en torno a la hora de juego, lo evidenció todavía más. El Deportivo fluyó más con el excapitán del Albacete y encontró la amenaza con Yeremay Hernández y Bil Nsongo, lo que provocó que los tres fuesen titulares una semana después, frente al Mirandés.

Después de dos partidos con Villares, Hidalgo volvía a apostar por Riki. Más allá del rendimiento reciente, un criterio clave para entender las decisiones del staff deportivista, la inclusión del centrocampista asturiano tenía sentido por un plan de partido que pasaba por llevar la iniciativa con balón ante un rival que, probablemente, sería más reactivo. Así fue: el Riki-Soriano en el eje resultó fundamental para desactivar al Mirandés.

¿Y ahora qué?

Pero ahora, ante el Deportivo, se abre un nuevo escenario. Enfrente del equipo herculino ya no estará en rival a priori de menor nivel, sino un ‘igual’ que aspira, como mínimo, a meterse en el playoff de ascenso. Y más allá de la identidad del adversario, también se modifica el terreno de la batalla. El Deportivo no saltará al rectángulo de juego que conoce a la perfección empujado por unas 25.000 gargantas, sino incomodado por cerca de 12.000 personas que irán en su contra.

El contexto es radicalmente diferente al de los últimos dos partidos y probablemente en el seno del cuerpo técnico deportivista exista el debate: ¿protegerse ante un rival que concede poco y explota mucho su escasa producción ofensiva o contar con un futbolista que redondee la capacidad del equipo para llevar el peso del encuentro con balón y ofrezca más soluciones ofensivas?

A priori, cualquiera de las dos respuestas apunta a válida y será el plan en función del encuentro que Antonio Hidalgo y sus asistentes imaginen el que dictamine si se mantendrá en el once Riki Rodríguez o si volverá a entrar en él Diego Villares. Apostar por más pie o más motor. Esa es la cuestión.