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Dépor

Burgos–Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 37 de LaLiga Hypermotion

El Plantío acoge un duelo de aspirantes este sábado (18.30 horas) en el que el equipo blanquiazul defiende su puesto de ascenso directo

Esther Durán
24/04/2026 15:39
Germán Parreño realiza una gran parada en el Dépor-Burgos
Germán Parreño realiza una gran parada en el Dépor-Burgos
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Este sábado (18.30 horas) El Plantío acoge uno de los duelos clave de la jornada 37 de LaLiga Hypermotion. El Burgos-Deportivo centrará la atención de todos los equipos que aspiran a jugar la próxima temporada en Primera División, ya que es uno de los duelos directos que tanto abundan en este tramo final. El equipo blanquiazul defiende la segunda plaza ante el conjunto local, uno de los mejores equipos de 2026.

📅 Horario del Burgos-Deportivo

El encuentro entre el Deportivo y el Burgos se jugará en las siguientes condiciones:

  • Día: sábado 25 de abril
  • Hora: 18.30 horas
  • Estadio: El Plantío
  • Competición: jornada 37 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Burgos–Deportivo en TV y online

  • LaLiga TV Hypermotion: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.
  • DAZN.
  • Dxtcampeón: el encuentro podrá seguirse en el minuto a minuto que se publicará en este periódico hora y media antes del inicio del partido, con la previa y todas las claves del mismo.

Dos grandes momentos

Deportivo y Burgos protagonizan el duelo más interesante de la jornada en LaLiga Hypermotion. Son dos de los equipos que atraviesan un mejor momento de forma, como así demuestra la clasificación, en la que pelean por puestos de ascenso directo. Será un partido de reencuentros también, con varios exdeportivistas en las filas burgalesas. Uno de la época gloriosa, como es el caso de Luis Miguel Ramis, técnico del Burgos, otro más reciente, el atacante Víctor Mollejo.

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