Agotadas las entradas para el Dépor-Leganés

Aspecto de una grada de Riazor en el duelo reciente ante el Mirandés QUINTANA

El Deportivo ha hecho oficial a primera hora de la tarde de este viernes que las localidades para el enfrentamiento ante el Leganés del próximo viernes 1 de mayo a las 18.30 horas en Riazor han quedado agotadas.

El deportivismo se está volcando con más fuerza que nunca en el esprint final de la presente campaña para tratar de empujar a su club hasta el ansiado ascenso.

En este sentido, el Dépor hace hincapié en que la única forma de adquirir entradas para el choque contra los 'pepineros', correspondiente a la 38ª jornada de la Liga Hypermotion, será hacerse a partir de ahora con alguna de las butacas que liberen los abonados blanquiazules.

El pasado lunes 20 el coliseo herculino registró una excelente afluencia de espectadores para presenciar el envite ante el Mirandés, que se resolvió con victoria local por 3-1. En esta ocasión, un total de 24.146 seguidores se concitaron en Riazor para ofrecer su respaldo a la escuadra dirigida por Antonio Hidalgo, que ocupa la segunda plaza en la clasificación, de ascenso directo.

Tanto en casa como a domicilio, en las tres visitas que restan en Burgos, Cádiz y Valladolid, la formación coruñesa estará arropada al máximo por una fiel hinchada ávida de un éxito del calado de un hipotético retorno a Primera División.