Ximo Navarro sigue sin noticias sobre su futuro: "Estoy centrado en disfrutar y jugar, no pienso demasiado en ello"

Ximo Navarro hace un gesto de ánimo a su llegada a Riazor, durante un recibimiento de la afición Carlota Blanco

Entre todos los factores que explican el buen rendimiento del Deportivo, el regreso de Ximo Navarro está entre los más altos de la lista. El lateral se ha recuperado por completo de su lesión muscular y afronta el tramo final de temporada todavía con su futuro en el aire al terminar contrato el 30 de junio. No cumplirá la cláusula de renovación por partidos, pero espera convencer a todos hablando en el terreno de juego:

Renovación. “No, de momento no ha cambiado nada. Sigo en la misma situación. Disfrutando de poder volver a jugar, como ya dije. Me siento bien, con mucha confianza. Disfruto de jugar, me encuentro en buen momento y lo importante es sentirme así, que puedo ayudar. Estoy centrado en eso. En lo otro no pienso demasiado, no me desvío. Si en algún momento hay que hablar algo, me lo comunicarán, sea para una cosa o para la otra. A dar el 100 por 100 en la recta final y conseguir algo muy bonito”.

Aviso a rivales. “Yo creo que lo importante es centrarnos en nosotros mismos. No necesitamos enviar mensajes a nadie. Creo que los equipos nos conocen de sobra, llevamos haciendo una temporada buena y va quedando poco. No creo que sorprendamos a muchos remontando el partido en casa. Lo importante es centrarnos en nosotros y ya está”.

Qué ha cambiado en dos meses. “Creo que habla bien de la plantilla, de la capacidad que tenemos todos los jugadores que estamos aquí. Por eso jugamos en este equipo. Tenemos buenas capacidades y es importante que, cuando se caen piezas importantes, el equipo responda y llegue a un nivel alto. Eso habla bien de la plantilla. Cuando no están, se les echa de menos porque son diferenciales, pero cuando llevas más tiempo, todas las piezas van encajando más, los compañeros que vinieron nuevos cada vez están más adaptados y lo importante es que al final estemos todos unidos”.

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Momento dulce. “Creo que llegar a la recta final en estas dinámicas es muy positivo. Te hace jugar con mucha más confianza en ti mismo. Es importante cuando quedan pocas jornadas llegar así. Es complicado, el Burgos también está en una racha buena, encaja muy poco. No veo yo que ningún equipo vaya a ganar todos los partidos. Todos tenemos baches. En esta competición es prácticamente imposible no tenerlos. Estamos con mucha confianza, creemos en nosotros y estamos en una buena posición con el resto de rivales que están metidos en la pelea”.

Motivos para creer. “Tenemos una de las mejores plantillas de la categoría, jugadores de mucha calidad que en todas las posiciones marcan la diferencia. Somos un equipo muy equilibrado. Siempre tienes que creer en ti mismo, en tu equipo. Luego hay muchas más cosas. Tener un buen cuerpo técnico como tenemos nosotros y tener una buena relación en el vestuario. Se ha dicho muchas veces, pero todos apoyamos, todos estamos unidos y eso cuando estás en vestuario, no es fácil. Es una de las cosas más importantes. Lo hemos tenido durante toda la temporada. Si a eso le sumas la calidad de los jugadores, te da para luchar por todo”.

Paralelismo con la piña. “Sí, en cuanto a vestuario, sí. Desde que estoy aquí, el vestuario ha sido increíble siempre. Todos hemos tenido muy buena relación, nunca ha habido problemas y eso es muy bonito porque te hace llevarte a mucha gente, incluso aunque ya no estén. Hay una diferencia importante por la categoría. En Primera RFEF éramos el equipo más fuerte con diferencia. Cuando encajaron las piezas, teníamos un punto más. Obviamente, en Segunda está mucho más equilibrado. Aunque tengas de los mejores jugadores, es más complicado, pero en cuanto a vestuario, los compañeros son increíbles”:

Ilusión en la calle. “Sí, se nota. Los mensajes son positivos, ilusión de volver después de muchos años. Obviamente, cuando llevamos ahí todo el año la gente va creyendo más. Te meten ahí la presión de ascender (risas), pero también son conscientes de los años difíciles que se han pasado aquí. Pero la ilusión y la fuerza que nos dan ayudan muchísimo”.

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El Plantío. “Sabemos que es un equipo muy difícil. Se junta muy bien, defiende muy bien en bloque bajo y bloque medio. Defienden los once. Es un equipo que encaja y concede poco. Están haciendo temporada increíble. Muchos quizá no contaban con ellos arriba, pero se lo merecen. Será un partido muy difícil. Si ellos van al 100, nosotros tenemos que ir a más del 100. Mejores que ellos en cada duelo, hay ser mejores que ellos con balón y tener concentración durante los 90 minutos. No podemos cometer errores, porque es un equipo que te castiga. Habrá ambiente increíble y será un partido bonito y disputado. Estamos mentalizados de lo que tenemos que hacer”.

Ambiente. “Creo que va a ser importante. Habrá ambiente bonito por la situación en la que estamos los dos equipos. Son los partidos que a mí me gusta jugar. Ambiente, dos rivales peleando por cosas bonitas… al ser un campo que no es tan grande, la afición nuestra que vaya se hará notar porque hacen mucho ruido. La temporada pasada ya fue mucha gente y los esperamos”.

Dos buenas defensas. “No encajar para nosotros es muy importante. Sabemos lo que tenemos arriba, los jugadores de calidad que tenemos. Siempre vamos a tener ocasiones durante los partidos para llevarnos los tres puntos. Cuando cuentas con jugadores diferenciales, sabes que puedes hacer gol en cualquier momento. Tenemos confianza en nuestra forma de defender y el sábado será importante mantener la puerta a cero”.