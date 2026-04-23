Lucas Noubi se une al amplio grupo de jugadores en riesgo de fiebre amarilla en el Deportivo

Momento en el que el árbitro amonesta a Lucas Noubi en el Deportivo-Mirandés QUINTANA

Hay factores recurrentes cuando las temporadas llegan a su recta final y uno de ellos es ver cómo se apilan las bajas por sanción en cada jornada. No es algo nuevo, por lo tanto, pero tampoco deja de ser una cuestión menor y, desde luego, que no tenga que preocupar. La carrera por el ascenso a Primera División se ha igualado al máximo y cada punto puede ser vital, por lo que, además del juego y los detalles de todo lo que tiene que ver con lo táctico, el Deportivo también tendrá que gestionar en estas seis jornadas que quedan el aspecto disciplinario para no tener problemas con su amplia lista de jugadores apercibidos.

Seis encuentros para que termine la liga regular, otros tantos futbolistas en riesgo de sufrir 'fiebre amarilla'. El último en unirse a este grupo fue Lucas Noubi, que ante el Mirandés fue amonestado tras un salto con Carlos Fernández en el que el colegiado Álvaro Moreno compró la picaresca del delantero andaluz, que se retorció de dolor en el suelo después de lo que había parecido una acción más que limpia del central deportivista.

El belga está siendo una de las piezas importantes para Hidalgo, aunque sí que es cierto que en las últimas jornadas ha rebajado ligeramente su condición de indiscutible. Su viaje con la selección sub-21 y el regreso de Dani Barcia desde el fondo de la rotación permiten pensar que su ausencia no sería dramática si tiene que perderse un partido, algo que parece inevitable de aquí a la jornada 42.

Barcia y Noubi avivan la batalla por la última plaza de la defensa Más información

No hay nadie más en peligro en lo que se refiere a la línea defensiva, con esta espada de Damocles amenazando a medida que se avanzan líneas. Ahora mismo lo que más preocupa es la zona ofensiva, en la que tres piezas fundamentales han conseguido esquivar la sanción para estar en el importante encuentro de este sábado en Burgos (18.30 horas), pero que tendrán que medir bien si quieren seguir sobre el césped. Yeremay, Luismi Cruz y Adri Altimira tienen cuatro tarjetas -en el caso de este último, algunas heredadas de su primera vuelta en el Villarreal- y el riesgo de caer es importante.

Los tres apuntan a jugar un papel fundamental en el equipo. De hecho, tanto Luismi como Alti ya lo están haciendo, especialmente en el caso del catalán, que ha elevado su protagonismo desde la lesión de Mella, multiplicando su impacto en la banda derecha sin dejar de producir en ataque como una de las principales referencias blanquiazules. El andaluz también se ha consolidado recientemente, mientras que en el caso del '10', que ha vuelto poco a poco después de su lesión en el pubis, arrastra el peso de la cuarta tarjeta desde hace meses. La amenaza en el ataque la completa Samuele Mulattieri, que ante el Mirandés se quedó sin minutos después de ser titular en Huesca, y que tampoco podrá jugar si ve una amarilla en Burgos.

Entre la gestión y la naturalidad

La colección de apercibidos la completa José Ángel Jurado, que en las últimas jornadas ha perdido protagonismo y apenas está contando en este tramo de campaña. Pero con estas cartas sobre la mesa, ahora será Antonio Hidalgo el que tenga que tomar la decisión de cómo operar. Parece difícil que el técnico vaya a guardarse algo en El Plantío, aunque eso conlleve comprometer el partido de la siguiente jornada en casa ante el Leganés.

El técnico catalán siempre ha manifestado que prefiere ir partido a partido. Y, de hecho, una pista de cómo suele gestionar este tipo de situaciones la ha dado ya con Yeremay. El canario podía haberse 'limpiado' ya en varias ocasiones durante estos últimos encuentros en los que ha estado entrando poco a poco después de su lesión, pero la decisión ha sido de no forzar la tarjeta.

El Dépor destierra otro de sus miedos para seguir con paso firme hacia Primera División Más información

No parece que vaya a salirse Hidalgo de este camino en las jornadas que quedan, aunque quizá sean los propios partidos los que le vayan dando la respuesta en caso de que varios apercibidos vean al mismo tiempo la tarjeta y sea ahí cuando opte por empezar a pensar en los siguientes para no afrontarlos en cuadro.