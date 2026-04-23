La Ponferradina da de baja a Petkov para inscribir a Mfulu

Nuke Mfulu, en un lance ante el Zaragoza | Foto: Quiintana

La Ponferradina ha finalizado con el culebrón de los últimos meses y finalmente será Petkov el futbolista que será dado de baja para poder inscribir a Mfulu de cara a la recta final del presente curso.

El mediocentro franco-congoleño había sido oficializado como nuevo fichaje el pasado 12 de marzo, pero problemas con las inscripciones de futbolistas imposibilitaron su debut con la formación de El Toralín, de Primera RFEF.

En este compás de espera de mes y medio sin poder disputar un encuentro oficial, el exdeportivista Mfulu asistió a diversos rumores acerca de la posible baja de hombres como San Emeterio, Boris Moltenis o Andújar, pero finalmente será Petkov el que libere su licencia debido a su escasa presencia en el primer equipo (tres encuentros) tras su contratación en enero.

Mfulu podría entrar ya en la convocatoria de Mehdi Nafti para medirse este sábado al Tenerife.

En su etapa como futbolista del Deportivo, en el curso 2024-25, el franco-congoleño disputó un total de 25 encuentros en la Liga Hypermotion, 14 de ellos como titular, acumulando 1.169 minutos.