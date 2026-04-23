El Plantío, penúltimo puerto ‘Hors Catégorie’ para el Deportivo

Luismi Cruz es agarrado por la camiseta por Grego, del Burgos, durante el partido de la primera vuelta, en Riazor, que finalizó 0-0 Quintana

Seis finales esperan al Deportivo en su camino hacia el retorno a la Primera División y dos de ellas serán frente a sendos rivales directos por el ascenso, el Burgos, al que los blanquiazules visitarán mañana, y Las Palmas, contra el que el equipo de Antonio Hidalgo bajará el telón a la liga regular en Riazor el último fin de semana de mayo. Siete adversarios, hasta el Eibar, el octavo clasificado, pugnan por ese salto a la élite con los herculinos, a los que han generado bastantes problemas durante la temporada.

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Dos triunfos, cinco empates y cinco derrotas ha registrado la escuadra deportivista en los doce enfrentamientos que ha mantenido hasta ahora con los otros equipos instalados en las ocho primeras plazas. Un balance no demasiado positivo que le ha permitido sumar once puntos de 36 posibles, lo que supone el 30,5%. Los blanquiazules deberán mejorar el porcentaje en los dos pulsos que les restan para completar el círculo, dada la enorme igualdad en la tabla entre los ocho conjuntos que aspiran a finalizar la Liga 2025-26 en una de la seis primeras posiciones.

Duelos completados

El Dépor ya se ha enfrentado en las dos vueltas al Racing de Santander, líder con 68 puntos y que aventaja a los herculinos en cuatro, al Almería, tercero también con 64 puntos, como los de Hidalgo, al Castellón, cuarto con 61, al Málaga, quinto con 60, y al Eibar, octavo de la competición con 58 puntos. De esta forma, al bloque herculino solo le quedan los choques de esta segunda mitad de curso contra el Burgos y Las Palmas, adversarios que ocupan la sexta y la séptima plaza, ambos con 60 puntos.

Tras el Eibar hay un salto importante en la clasificación, ya que el Andorra y el Sporting suman 52 puntos. Aún tienen opciones reales de alcanzar el playoff, pero teniendo en cuenta que quedan 18 en juego, resultan muy remotas.

Racing de Santander y Castellón son los rivales directos que más se le han atragantado al equipo de Hidalgo a lo largo del curso. De hecho, el líder y el equipo de Pablo Hernández son los únicos que se han impuesto al Deportivo tanto en Riazor como en sus respectivos estadios.

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El conjunto de José Alberto se embolsó los seis puntos que disputó frente al cuadro coruñés, gracias al 2-1 en El Sardinero en la décima jornada, con remontada incluida, y el 0-1 en Riazor en la segunda vuelta. En el feudo cántabro se adelantó el Dépor a los 12 minutos con un gol en propia puerta de Mantilla, pero los locales dieron la vuelta al marcador, gracias a una diana de Facu González en el 45+4 y otra de Jeremy Arévalo en el 60. En el campo coruñés, el pasado 25 de enero, fue Canales quien certificó el triunfo racinguista.

También un pleno de seis puntos registró el Castellón contra el Deportivo. Los orelluts pusieron fin a la mejor racha blanquiazul de la temporada, de cinco victorias consecutivas, el pasado 7 de diciembre con un 1-3 en Riazor. Yeremay adelantó al cuadro herculino a los 32 minutos, pero los blanquinegros dieron la vuelta a la tortilla con tantos de Doué, Brignani y Cipenga. La nave deportivista también encalló en Castalia (2-0), donde marcaron Camara y Cala.

La quinta derrota que ha sufrido la escuadra de Antonio Hidalgo frente a uno de los ocho primeros clasificados se la endosó el Málaga en la primera vuelta. Los blanquiazules recibieron un serio repaso en La Rosaleda (3-0) en la novena jornada, con un doblete de Chupe y un gol de Rafa. Además de los tres puntos que el equipo andaluz sumó en su campo, el pasado 4 de abril arrancó un empate en el estadio coruñés. Mulattieri adelantó al Deportivo en el minuto 74, pero Adrián Niño, que entró al campo en el 75, selló el 1-1 definitivo en el minuto 79.

Balance favorable

Mejor le fueron las cosas al Dépor frente al Almería, con el que está empatado a puntos en la tabla, pero al que aventaja en un puesto, gracias precisamente a haberle ganado la batalla directa. En la primera vuelta la escuadra que dirige Rubi consiguió llevarse un empate de Riazor (1-1). Bonini adelantó a los visitantes en el minuto 23, pero Yeremay equilibró el choque en el 62. Sin embargo, el pasado 17 de enero, los coruñeses obtuvieron un triunfo en tierras andaluzas (1-2) que puede ser determinante a final de curso. Leo Baptistao adelantó al conjunto almeriense en el minuto trece, pero los blanquiazules dieron la vuelta al duelo con dianas de Yeremay y Mulattieri.

También favorable es el balance que exhibe el Dépor ante el octavo, el Eibar, contra el que sumó cuatro puntos.

Los blanquiazules visitaron Ipurua en la séptima jornada. El bloque de Hidalgo buscaba su cuarta victoria consecutiva, después de haberse impuesto al Sporting (1-0), al Mirandés (1-5) y al Huesca (4-0). En el feudo armero, el cuadro coruñés se puso por delante a los catorce minutos de partido, gracias a un penalti de Cubero sobre Stoichkov que transformó Yeremay. Pero cuando los herculinos ya se veían con el triunfo en la mano, Adu Ares marcó el 1-1 en el 90+3.

Los tres puntos disputados en Riazor el 21 de febrero, sin embargo, se quedaron en casa. A pesar de que en los instantes finales se complicó el choque con la expulsión de Yeremay en el minuto 90+6. Aun así, el Dépor aguantó el 1-0 logrado por Eddahchouri en el 16.

De esta forma, el conjunto deportivista ha sumado ante el Almería y el Eibar ocho de los once puntos que ha obtenido frente a sus rivales directos por el ascenso a Primera.

Tablas

Ahora, en la recta final de la temporada al Dépor solo le queda jugar el segundo partido frente a dos adversarios directos con los que, curiosamente, empató en la primera vuelta.

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El penúltimo puerto de categoría especial que espera a los pupilos de Hidalgo es el Burgos, que, con oficio, arrancó un 0-0 en Riazor en la segunda jornada. Los herculinos abrieron el curso con un 1-3 en Granada y un buen partido. En el arranque del duelo con el cuadro burgalés, Yeremay estrelló una vaselina en el larguero, pero, a partir de ahí, el conjunto del exblanquiazul Luis Miguel Ramis supo sujetar al Dépor. Ni siquiera el paso adelante que dio el equipo deportivista en el tramo final del segundo tiempo sirvió para evitar que los castellanos se llevaran un punto de Riazor. Mañana espera el segundo capítulo entre ambos, en El Plantío.

El último rival directo será Las Palmas, que visitará A Coruña en la última jornada. En la primera vuelta empataron en Gran Canaria (1-1) en un mal encuentro de los herculinos, que evidenciaron serios problemas en ambas áreas. Villares adelantó al Dépor en el minuto 22 y Jesé igualó en el 43.

Serán los dos últimos pulsos ante rivales de su liga frente a los que el Dépor debe incrementar el nivel para no ver peligrar el ascenso directo.