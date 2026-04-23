El Dépor se mide a un Burgos 'irremontable'

Los jugadores del Burgos celebran el gol en la victoria contra el Sporting (1-0) Burgos CF

No dejar que el Burgos se adelante en el marcador debe ser una de las prioridades del Deportivo en su hoja de ruta para el enfrentamiento del próximo sábado en El Plantío. Ningún rival de la escuadra que dirige el técnico Luis Miguel Ramis ha sido capaz de darle la vuelta al marcador cuando el conjunto castellano ha marcado primero. Solo el Zaragoza, en la jornada 19, consiguió equilibrar el 1-0 inicial de los burgaleses para sumar un punto en El Plantío. El resto de adversarios, sin embargo, han sucumbido cuando han permitido que el Burgos se ponga por delante.

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Esa excepción que consiguió el conjunto zaragocista se produjo el pasado 21 de diciembre. David González firmó el 1-0 en el minuto 37, pero cuando la afición local ya saboreaba los tres puntos, el turco Sinan Bakis igualó el duelo en el minuto 90+2.

Fue la única media reacción que consiguió un oponente ante los de Ramis, ya que las diez derrotas que ha encajado el Burgos se produjeron después de que el contrario marcara primero y, en el caso de los otros ocho empates, además del 1-1 contra el Zaragoza, cinco de ellos fueron sin goles en el marcador y los otros tres, frente al Granada (1-1), el Cádiz (1-1) y el Ceuta (1-1), se dieron después de que sus adversarios marcaran primero y fuera el conjunto castellano el que lograra equilibrar el choque.

La escuadra burgalesa afronta la visita del Dépor después de caer la pasada jornada en Castellón (3-1). Los orelluts marcaron en el minuto nueve. Curro, de penalti, igualó el duelo en el 21, pero en el tramo final del partido, Cala y Mabil batieron al portero Cantero para que el triunfo se quedara en Castalia.

Capacidad de reacción

17 victorias luce en su casillero la escuadra burgalesa. Solo en tres de ellas fue el adversario el que estrenó el marcador y el Burgos se vio obligado a remontar. Esta situación se produjo en el 2-1 contra el Málaga en la séptima jornada. En el 1-3 en Cádiz, en el décimo partido del curso, y en el 1-2 en el campo del Leganés, dos semanas después. Ante el Málaga, Dani Lorenzo adelantó a los visitantes en el minuto 10, pero Appin, en el 28, y Miguel, en el 76, voltearon el choque. En Cádiz, Ontiveros rompió el 0-0 inicial al cuarto de hora, pero los burgaleses reaccionaron con las dianas de Grego, David González y Mejía de penalti. Y en Butarque, Millán sorprendió a los de Ramis a los seis minutos, pero el Burgos no tardó nada en reaccionar, ya que Fer Niño empató dos minutos después y Atienza selló la remontada justo antes del descanso.

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En tres de los 17 triunfos, el rival igualó el tanto inicial del Burgos, pero los castellanos volvieron a marcar posteriormente para embolsarse los tres puntos. En Almería, Morante anotó el 0-1 en el minuto 39, empató Thalys, pero Curro firmó el 1-2 definitivo.

Ante el Leganés en El Plantío, David González hizo el 1-0 en el minuto 48, Óscar Plano marcó el 1-1 en el 84, y Mario certificó el 2-1 en el 90+2.

Por último, en el 2-3 en Albacete, Appin adelantó a los visitantes, Luengo empató, Fer Niño puso por delante al Burgos de nuevo, Álex Rubio equilibró el enfrentamiento de nuevo, pero Lizancos selló el triunfo de los de Ramis.