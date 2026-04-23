Buenas noticias para Antonio Hidalgo de cara al Burgos-Deportivo

Zaka y Villares, durante el entrenamiento de este jueves 23 de abril RCD

Buenas noticias para Antonio Hidalgo. Si en el entrenamiento del pasado miércoles fueron varios los jugadores que tuvieron cuidados personalizados, en la sesión de este jueves el técnico pudo contar con todos sus futbolistas.

De este modo, el preparador catalán apunta a tener disponible a toda la plantilla para el Burgos-Deportivo (sábado, 18.30 horas), a excepción de David Mella.

En el entrenamiento de este jueves, con alta carga táctica y trabajo a balón parado, ya estuvo junto al resto del grupo Samuele Mulattieri, que venía de ejercitarse al margen. Asimismo, Ximo Navarro, Riki, Mario Soriano y Bil Nsongo, que no completaron la sesión del miércoles, también estuvieron disponibles durante toda la sesión de esta mañana, que finalizó con un divertido fut-voley.

Ximo Navarro sigue sin noticias sobre su futuro: "Estoy centrado en disfrutar y jugar, no pienso demasiado en ello" Más información

Al margen de Bil, Noé Carrillo fue el futbolista del filial presente en el entrenamiento del primer equipo, que mañana viernes finaliza su semana con un entrenamiento a partir de las 10.00 horas antes de partir hacia Burgos por carretera.