Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Buenas noticias para Antonio Hidalgo de cara al Burgos-Deportivo

El técnico pudo contar con todos sus futbolistas en la penúltima sesión de la semana, a excepción de David Mella

Sergio Baltar
23/04/2026 14:47
Zaka y Villares, durante el entrenamiento de este jueves 23 de abril
Zaka y Villares, durante el entrenamiento de este jueves 23 de abril
RCD
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Buenas noticias para Antonio Hidalgo. Si en el entrenamiento del pasado miércoles fueron varios los jugadores que tuvieron cuidados personalizados, en la sesión de este jueves el técnico pudo contar con todos sus futbolistas.

De este modo, el preparador catalán apunta a tener disponible a toda la plantilla para el Burgos-Deportivo (sábado, 18.30 horas), a excepción de David Mella.

En el entrenamiento de este jueves, con alta carga táctica y trabajo a balón parado, ya estuvo junto al resto del grupo Samuele Mulattieri, que venía de ejercitarse al margen. Asimismo, Ximo Navarro, Riki, Mario Soriano y Bil Nsongo, que no completaron la sesión del miércoles, también estuvieron disponibles durante toda la sesión de esta mañana, que finalizó con un divertido fut-voley.

Ximo Navarro hace un gesto de ánimo a su llegada a Riazor, durante un recibimiento de la afición

Ximo Navarro sigue sin noticias sobre su futuro: "Estoy centrado en disfrutar y jugar, no pienso demasiado en ello"

Más información

Al margen de Bil, Noé Carrillo fue el futbolista del filial presente en el entrenamiento del primer equipo, que mañana viernes finaliza su semana con un entrenamiento a partir de las 10.00 horas antes de partir hacia Burgos por carretera.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Zaka y Villares, durante el entrenamiento de este jueves 23 de abril

Buenas noticias para Antonio Hidalgo de cara al Burgos-Deportivo
Sergio Baltar
Los jugadores del Burgos celebran el gol en la victoria contra el Sporting (1-0)

El Dépor se mide a un Burgos 'irremontable'
Israel Zautúa
Ximo Navarro hace un gesto de ánimo a su llegada a Riazor, durante un recibimiento de la afición

Ximo Navarro sigue sin noticias sobre su futuro: "Estoy centrado en disfrutar y jugar, no pienso demasiado en ello"
Jorge Lema
Momento en el que el árbitro amonesta a Lucas Noubi en el Deportivo-Mirandés

Lucas Noubi se une al amplio grupo de jugadores en riesgo de fiebre amarilla en el Deportivo
Jorge Lema