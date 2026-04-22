"No hay billetes, hay fe": así anuncia el Burgos el lleno en El Plantío para recibir al Dépor

José Ángel en el encuentro ante el Burgos en El Plantío en la temporada 2024-25 Fernando Fernández

El Burgos CF ha colgado el "no hay billetes" para el encuentro ante el Deportivo del próximo sábado a las 18.30 horas. El Plantío estará lleno para acoger un partido que ya de por sí se antojaba emocionante.

En juego habrá nada más y nada menos que tres puntos cruciales para ambos equipos. Tanto el conjunto burgalés como el herculino viven inmersos en la pelea por el ascenso a Primera División. El combinado dirigido por el exdeportivista Luis Miguel Ramis llega a la jornada 37 en la sexta posición con 60 puntos; el de Antonio Hidalgo, en la segunda, con 64.

El estadio del club blanquinegro se vestirá de gala para poner la guinda a un duelo crucial de cara a lograr el objetivo de la promoción. Por eso, el Burgos CF no dudó en dar las gracias a su afición por hacer sold out: "A tres días del partido, El Plantío ya está lleno. Lo vuestro no se explica... se siente. Gracias, blanquinegros, por llevar en volandas a este equipo, por creer, por empujar, por hacer de El Plantío un lugar sagrado. El sábado, todos a una".

No faltará tampoco la afición blanquiazul. De hecho, la entidad burgalesa puso a disposición del Deportivo un total de 662 entradas en dos tandas: en la primera, cedió 432 a un precio de 25 euros; sin embargo, días después hizo oficial que trasladaría al club herculino 230 más, por el doble de precio que la primera remesa (50 euros).