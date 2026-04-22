"No hay billetes, hay fe": así anuncia el Burgos el lleno en El Plantío para recibir al Dépor
El estadio del conjunto burgalés se vestirá de gala para acoger un encuentro clave en las aspiraciones de ambos equipos
El Burgos CF ha colgado el "no hay billetes" para el encuentro ante el Deportivo del próximo sábado a las 18.30 horas. El Plantío estará lleno para acoger un partido que ya de por sí se antojaba emocionante.
En juego habrá nada más y nada menos que tres puntos cruciales para ambos equipos. Tanto el conjunto burgalés como el herculino viven inmersos en la pelea por el ascenso a Primera División. El combinado dirigido por el exdeportivista Luis Miguel Ramis llega a la jornada 37 en la sexta posición con 60 puntos; el de Antonio Hidalgo, en la segunda, con 64.
El estadio del club blanquinegro se vestirá de gala para poner la guinda a un duelo crucial de cara a lograr el objetivo de la promoción. Por eso, el Burgos CF no dudó en dar las gracias a su afición por hacer sold out: "A tres días del partido, El Plantío ya está lleno. Lo vuestro no se explica... se siente. Gracias, blanquinegros, por llevar en volandas a este equipo, por creer, por empujar, por hacer de El Plantío un lugar sagrado. El sábado, todos a una".
No faltará tampoco la afición blanquiazul. De hecho, la entidad burgalesa puso a disposición del Deportivo un total de 662 entradas en dos tandas: en la primera, cedió 432 a un precio de 25 euros; sin embargo, días después hizo oficial que trasladaría al club herculino 230 más, por el doble de precio que la primera remesa (50 euros).