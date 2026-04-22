La alocada tarde de Ferllo en Riazor con final feliz

Álvaro Ferllo saluda a la afición al final del Deportivo-Mirandés GERMÁN BARREIROS

“Estoy muy a gusto, con mucho margen de mejora en varias facetas y sabiendo que tengo que dejar más porterías a cero de las que tanto el equipo como yo estamos dejando”. Las palabras de Álvaro Ferllo en una entrevista con Dxt Campeón realizada el pasado viernes cobran más sentido que nunca tras el duelo con el Mirandés. El portero fue el gran protagonista en el choque ante el cuadro jabato, un partido marcado por el error inicial y la redención final.

Ferllo pasó de estar en el foco por una acción controvertida a escuchar como los deportivistas coreaban su nombre, una montaña rusa emocional que solo se explica conociendo la seguridad y la fortaleza que le caracterizan. “A nivel mental me considero muy fuerte y sabía que no iba a tener problemas de afrontar un nuevo entorno, una nueva afición. Sabiendo que Riazor es un estadio que mete más de 25.000 personas cada partido”, afirmó el riojano. Lo que no sabía es que, apenas cuatro días después, le iba a tocar demostrarlo.

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Entre dos paradas de mérito a Javi Hernández durante la primera mitad, al filo del descanso llegó la jugada que cambió el partido. Ferllo pidió el balón a Quagliata y en un intento por resolver la situación, terminó derribando a Unax del Cura cuando este encaraba la portería vacía. Álvaro Moreno señaló penalti y mostró tarjeta amarilla al guardameta, interpretando que intentaba disputar el balón, aunque la jugada generó un gran debate sobre si los blanquiazules deberían haberse quedado con diez. El VAR no entró y desde los once metros, Carlos Fernández adelantó al cuadro visitante. Era el tipo de error que podía pesar y condicionar el partido, pero lejos de venirse abajo, el riojano salió tras el paso por vestuarios con el objetivo de redimirse. Y así fue.

Del error a la ovación

En la segunda mitad, el Deportivo reaccionó y rápidamente logró darle la vuelta al marcador e incluso ampliar la renta gracias al estreno goleador de Bil Nsongo en Riazor. Cuando parecía que el luminoso ya no volvería a moverse, en el minuto 94 Ferllo detuvo un disparo de Unax y la jugada terminó con Altimira cometiendo penalti sobre Pablo Pérez. Era su oportunidad y la aprovechó. El portero blanquiazul adivinó el lado a Javi Hernández y detuvo el lanzamiento justo antes de levantarse, llevarse las manos a las orejas y firmar una reconciliación con la grada, que respondió con una gran ovación al guardameta.

Un partido que podría resumir a la perfección lo que está siendo la etapa de Álvaro Ferllo en el Deportivo: personalidad y capacidad para ser decisivo, pero sin terminar de consolidarse como el cerrojo de un equipo que camina sereno hacia la Primera División. Así lo reconoce él: “Mi mejor versión todavía no ha llegado. No estoy en lo máximo que puedo dar. Sé que puedo y voy a dar más”.

Impacto inmediato en Riazor

Llegó en el mercado de invierno libre tras su paso por el Sevilla y, sin apenas tiempo de conocer su nuevo hogar, se puso los guantes y le quitó el puesto a un Germán Parreño que había vuelto a la titularidad tras la sorpresiva salida de Helton Leite. Antonio Hidalgo no dudó en apostar por el riojano, al que ya conocía por la etapa que compartieron en Huesca, y desde su llegada a la ciudad herculina lo ha jugado todo en Liga, asentándose como un fijo bajo palos. En los 17 partidos disputados hasta el momento ha encajado 16 goles y ha conseguido dejar la portería a cero en tres ocasiones, algo que él mismo reconoció como una asignatura pendiente.

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Más allá de los números, su influencia en el vestuario va en aumento y su marcada personalidad ha sido clave para ganarse a compañeros y afición. Seguro de sí mismo, expresivo, competitivo y con una ambiciosa mentalidad que encaja con un Deportivo que afronta los seis partidos que quedan de competición regular con el mayor objetivo en el punto de mira. "Es muy importante la concentración en todo momento. Hablo muchísimo de ello. Esto está muy igualado y se pueden ir partidos por esas situaciones. Luego hay que alabar cómo se ha levantado. Ha sido decisivo con sus paradas", afirmó Antonio Hidalgo en rueda de prensa tras el partido.

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Con mes y medio de competición todavía por disputarse, Ferllo tiene claro su objetivo: seguir creciendo bajo los palos de Riazor. Y si algo dejó claro este lunes es que, más allá de aciertos y errores, su carácter y personalidad pueden marcar diferencias en el tramo final de la temporada.