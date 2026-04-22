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Dépor

La afición del Dépor opina sobre el posible cambio de nombre del club

En la previa del partido ante el Mirandés, recogimos las impresiones de diferentes seguidores blanquiazules sobre la posibilidad de que el club pase a ser "da Coruña"

Lucía Dávila
Lucía Dávila
22/04/2026 19:27
Un aficionado, durante la previa del Dépor-Mirandés
Un aficionado, durante la previa del Dépor-Mirandés
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Hace justo una semana salía a la luz una noticia que no dejó indiferente a nadie en A Coruña. El Deportivo está estudiando los trámites legales y de marca necesarios para cambiar su denominación oficial y pasar de “Deportivo de La Coruña” a “Deportivo da Coruña”. Una acción que estaría vinculada a los actos por el 120 aniversario del club.

Como era de esperar, la noticia rápidamente generó un intenso debate en redes sociales, donde aficionados y ciudadanos expresaron opiniones muy diversas. En la previa del encuentro ante el Mirandés del pasado lunes, desde Dxt Campeón recogimos diferentes impresiones de varios coruñeses sobre esta posible modificación.

La afición del Deportivo durante un recibimiento al primer equipo masculino esta temporada

El Deportivo estudia el cambio de nombre para ser 'da Coruña'

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Entre quienes ven con buenos ojos el cambio, hay argumentos relacionados con la identidad y la normalización lingüística. “A mí me parece genial, una medida que ya se venía pidiendo desde hace tiempo”, comentó un aficionado. “Darle más visibilidad al gallego lo veo bien”, respondió otro. También hubo quienes lo justificaron con la coherencia: “Estoy a favor porque es el nombre de la ciudad, ningún equipo tiene el nombre en otro lenguaje que no sea el de allí”, afirmó un seguidor. Y otro lo resumió de forma clara: “Me parece muy correcto porque la ciudad no es La Coruña, es A Coruña”.

En la mayoría de respuestas, la identidad gallega apareció como el gran pilar en el apoyo a la iniciativa. “Somos de Coruña, somos gallegos y tiene que ir con las palabras en gallego”, explicó un joven aficionado. Otro añadió que el cambio de nombre reforzaría el sentimiento de pertenencia: “Es algo más nuestro. Al final, el nombre de la ciudad es A Coruña y hará que todos los coruñeses nos sintamos más orgullosos de ello”.

Pero no todas las opiniones fueron favorables. "No me gusta. Que le cambien el nombre después de tanto tiempo… Es como si yo, que me llamo Antonio, ahora me llamaran Pedro. La gente no se va a acostumbrar”.

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