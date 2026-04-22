El silencioso regreso de Yeremay desde el infierno de la pubalgia: "Es muy jodido, lo peor es la sensación de quiero y no puedo"

Yeremay Hernández, en la sala de prensa de Abegondo Germán Barreiros

En una sala de prensa abarrotada entre periodistas e invitados por uno de los patrocinadores del Deportivo, los que más, Yeremay se puso ante los micros para confirmar ya por completo el regreso de su lesión. Ha hablado poco el canario esta temporada, dejando que los focos prácticamente solo le apuntaran sobre el césped, pero, como siempre, cuando el '10' habla, conviene siempre escucharlo. Después de su buen partido ante el Mirandés, repasó el duro proceso de recuperación de su lesión y el calvario que ha tenido que sufrir en silencio:

Regreso a la titularidad. “Muy contento por volver a jugar. Llevaba unas semanas con pocos minutos y contento con volver al once, volver a aportar”.

Gol y asistencia. “Muy bien, me encontré muy bien. Feliz por volver a jugar, sobre todo volver a meter gol, a ayudar al equipo. Ojalá pueda hacerlo más veces en lo que queda de temporada”.

Proceso de recuperación. “Es una lesión jodida, muy jodida. Hay muchos días que no te sientes bien. Luego otros días parece que te encuentras mejor, pero al siguiente vuelves igual… es una lesión muy complicada. Es una lesión mucho de cabeza, tienes que estar fuerte ahí. Lo estoy llevando bien. Al principio quizá me agobiaba un poco. Tenía días malos, otros bien… te agobias, pero ahora lo llevo mucho mejor. Estoy luchando e intentando trabajar mucho para que todos esos dolores se me vayan y pueda estar al cien por cien”.

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Cómo limita. “Es un dolor... tú estás en el campo y quieres hacer lo que siempre haces. En mi caso, por mi juego y demás, vivo mucho de frenar, arrancar, regatear, las fintas, tirar… es una lesión que muchas veces estás en el campo y piensas: ‘ya está puedo, porque lo hago siempre’. Quiero y no te deja. Te atranca ahí. Te agobias, te lleva a situaciones que son muy jodidas porque quieres y no puedes. Es una lesión fastidiada, pero se puede trabajar. No soy el primero ni voy a ser el último. Va un poco lento, porque no es otro tipo de lesión. Un esguince, un tobillo, que te recuperas y ya está. Esta va un poco más lenta. Pero estoy tranquilo, trabajando, dando el cien por cien en cada entrenamiento. No es el cien por cien de hace seis meses, pero poco a poco. Cada vez me encuentro mejor, cada vez soporto más cargas en el gimnasio y todos los trabajos que me van poniendo y luego me siento cada vez mejor en el campo”.

Jugar con molestias. “Creo que lo que más me costó es el quiero y no puedo. Muchas situaciones en las que todos están acostumbrados a verme… que puedo fallar, pero lo normal es que lo haga o por lo menos lo intente, y no podía. Porque yo no soy tonto. Quiero coger el balón e ir a por el lateral, pero si no puedo, no lo voy a hacer porque la pierdo. Y eso si que lo llevé mal El querer hacer cosas que suelo hacer y no poder hacerlo… el dolor se lleva mal también. Es jodido. Puedes salir, puedes hacer todo en el campo, pero el dolor está ahí y son las dos cosas que más me fastidiaron”.

Recuperado de ser titular. “Estoy bien. Pensaba que iba a estar peor. Jugué 70 minutos y pensé que estaría más cansado, con dolores, y no, me encuentro muy bien”.

Quirófano. “No, no, estoy como un animal”.

Lecciones. “Sin duda. Siempre he dicho que me encanta aprender y sobre todo aprender de todas estas cosas. Me ha enseñado a ver las cosas de otra manera. A muchas cosas y en este tiempo me he hecho mucho más fuerte. Me ayduará en los próximos años siguientes a ver todo de otra manera”.

Tema mental. “Yo con Sorribas hablo mucho, pero hablo de todo. No por la lesión en especial. Sorribas me ha ayudado mucho, pero como siempre. Me ayuda en todo. Con esta lesión es muy complicado, hay que estar fuerte de mente. Por supuesto que me ha ayudado y me seguirá ayudando”.

Charlie Patiño. “El grupo al final es lo más importante. Mucho más importante que cualquier jugador. Creo que Charlie, en el partido ante el Huesca no estuvo bien, pero como yo no he estado bien muchas veces. Creo que se le mató y creo que es un jugador que es muy joven, tiene un nivel muy alto, le tengo un cariño especial y quise celebrarlo con él”.

Afición. “Que nos sigan animando, acompañando a todos lados. La afición es de las cosa más importantes que tiene el Dépor y los vamos a necesitar"

Verlo desde fuera. “Podía ser peor. Yo paré, pero el equipo siguió estando a buen nivel, sobre todo este último mes y medio. Yo quiero jugar y quiero estar siempre en el campo y quiero ser protagonista, meter goles, ayudar al equipo… creo que lo llevé bien. Obviamente sabía que no podía porque tenía una lesión. Siempre estás mejor si estás con ellos todos los días entrenando, cuando están en el gimnasio entrenando, parece que te sientes un poco fuera del equipo".

El equipo: “Lo veo muy bien. Creo que estamos trabajando muy bien. En cada partido estamos mucho mejor. El otro día, quitando los últimos 15-20 minutos de la primera parte, ir a la segunda parte y remontar es difícil. Estamos con la flechita para arriba y a ver si vamos a Burgos a ganar, luego el siguiente y el siguiente hasta el final”.

Su mejor nivel “Ojalá, porque va a ser bueno para todos. Para mí, para el equipo… lo que tengo claro es que voy a dar mi cien por cien. ¿Si el de ahora es el que están acostumbrados a ver? No lo sé. Igual el próximo partido me encuentro bien y no tengo tanto dolor… pero eso tiene que ir de la mano con hacer un buen juego. Ojalá pueda llegar a estos últimos partidos al cien por cien y ayudar al equipo”.

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Cuentas. “No se habla de eso en el vestuario. Se va a decidir todo al final y tenemos que ir partido a partido. Está todo muy apretado. Pierdes y estás jodido. Tienes que ir partido a partido y no puedes pensar en el partido siguiente, solo Burgos. Va a estar todo muy apretado hasta el final y los pequeños detalles van a marcar las diferencias”.

Burgos. “Creo que va a ser un encuentro muy complicado. Es un equipo que defiende muy bien, se junta y es muy difícil atacarle. También jugar fuera de casa siempre es más complicado, porque no tienes el apoyo de toda tu gente. Pero estamos en buen momento y creo que podemos ganarle a cualquier equipo”.