El Real Madrid vuelve a Riazor: será el rival del Deportivo en el Teresa Herrera

Una imagen del Teresa Herrera del 2013 entre el Deportivo y el Real Madrid Archivo DXT

El Real Madrid regresará a Riazor en agosto. A falta de ver si lo hace en un partido oficial de liga, lo seguro es que lo hará como invitado del trofeo Teresa Herrera, que servirá como presentación del Deportivo ante su afición en la temporada del 120 aniversario del club.

La información ha sido adelantado por José Félix Díaz, director de AS, que apunta a que existe un acuerdo cerrado entre las cúpulas directivas del Dépor y del conjunto merengue para enfrentarse en este encuentro amistoso en A Coruña. El choque se disputará en agosto, presumiblemente el martes 11 o el miércoles 12.

El Madrid ha sido a lo largo de la historia un habitual participante de uno de los trofeos veraniegos con más lustre en el panorama nacional. De hecho, el club blanco es el segundo con más 'torres de Hércules' en sus vitrinas, solo por detrás del propio Deportivo, que tiene 26.

El último duelo, en 2013

Son nueve los Teresa Herrera conquistados por el Real, que ganó su último trofeo en 2013 (0-4). Aquella fue su participación más reciente en el torneo organizado por el Deportivo, que volverá a apostar por un formato de partido único, tal y como hizo el pasado curso contra Le Havre.

De esta manera, el Real Madrid volverá a Riazor nueve años después de su última visita, que data del 20 de agosto del 2017. En aquel encuentro de liga, el conjunto blanco derrotó al Dépor de Pepe Mel por 0-3 con goles de Bale, Casemiro y Kroos.

Esa temporada fue la última del equipo coruñés en Primera, pues acabó descendiendo con Seedorf como entrenador. Mientras, el Madrid, que venía de ser campeón de Europa, acabó tercero en la liga pero volvió a ganar 'La Orejona' al imponerse por 3-1 al Liverpool.