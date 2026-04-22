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Dépor

Dos paradas de Ferllo en el Dépor-Mirandés, en el podio del top 5 de la jornada

El guardameta blanquiazul recibe el reconocimiento de LaLiga tras su actuación del pasado lunes

Esther Durán
22/04/2026 14:04
Una de las paradas de Ferllo en el Deportivo-Mirandés
Una de las paradas de Ferllo en el Deportivo-Mirandés
QUINTANA
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La actuación de Álvaro Ferllo en el Deportivo-Mirandés continúa resonando. Primero fue por su error y la polémica del penalti y, sobre todo, si debía haber sido expulsado. Ahora lo es de forma positiva por sus paradas en el mismo encuentro en el que consiguió brillar antes del fallo y resarcirse después. El meta riojano ha recibido el reconocimiento de LaLiga, que ha incluido dos de sus paradas en el podio del top 5 de la jornada.

En la recopilación que hace todas las semanas en sus redes sociales, destaca como tercera mejor intervención la primera del encuentro. En ella, Ferllo le saca un complicadísimo remate a Javi Hernández que además se había envenenado tras tocar en Ximo Navarro. Una gran reacción de habilidad y reflejos para despejar el balón por encima de la portería.

El ránking lo encabeza la última. La del penalti cometido por Alti en el descuento. El guardameta deportivista consiguió que Riazor terminase coreando su nombre después de detenerle la pena máxima también a Javi Hernández, al que le negó el gol por segunda vez.

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