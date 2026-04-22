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Dépor

Dos jugadores del Deportivo en el once ideal de la jornada 36 de LaLiga Hypermotion

Mario Soriano y Yeremay Hernández representan al conjunto blanquiazul

Bea Arrizado
Bea Arrizado
22/04/2026 20:21
Yeremay Hernández encara a un rival en el Deportivo-Mirandés
Yeremay Hernández encara a un rival en el Deportivo-Mirandés
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La jornada 36 ha tenido de todo: victorias en el último minuto, derrotas sufridas y hasta remontadas, como la que certificó el Deportivo ante el Mirandés ante más de 24.000 espectadores, a pesar de jugar un lunes a las 20.30 horas. Sin embargo, el once ideal de LaLiga Hypermotion solo está integrado por seis equipos: Las Palmas, Almería, Racing de Santander, Albacete, Sporting de Gijón y Deportivo.

Yeremay Hernández celebra el tanto que suponía el 2-1 en el Deportivo-Mirandés

Mejor llame a Yeremay

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El encuentro que Mario Soriano y Yeremay Hernández firmaron ante el conjunto jabato no ha pasado desapercibido para los seguidores de la categoría de plata, encargados de elaborar el once ideal de la jornada. El mediocentro madrileño fue el encargado de devolver las tablas que en un principio había deshecho el exdeportivista Carlos Fernández desde el punto de penalti; el canario, de poner al Dépor por delante por primera vez en el partido desde los once metros, además de asistir a Bil Nsongo para el 3-1 definitivo.

Pero el partido de Soriano y Yeremay fue más allá de los números. El Joker hizo y deshizo a su antojo. Llevó, una vez más, la batuta; aceleró cuando el envite lo pedía y dio la pausa necesaria en los momentos clave. Mientras, el '10' blanquiazul fue ese jugador que la afición tanto había echado de menos: eléctrico y determinante.

De esta forma, el once ideal de la jornada 36 queda de la siguiente manera: Dinko Horkaš (Las Palmas), Marco Sangalli (Racing de Santander), Pablo Vázquez (Sporting de Gijón), Mika Mármol (Las Palmas), Carlos Neva (Albacete), Mario Soriano (Deportivo), Manu Fuster (Las Palmas), Iñigo Vicente (Racing de Santander), Yeremay Hernández (Deportivo), Leo Baptistao (Almería) y Adrián Embarba (Almería).

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