Chapela II: "Mis nietos chulean mucho en el cole porque su abuelo jugó en el Dépor"

Recaló en el Fabril en la temporada 1967-68, de la mano de su hermano, Miguel María Aldalur ‘Chapela’, y ese mismo curso ya debutó con el Deportivo en El Plantío. Juan Ramón (Tolosa, Gipuzkoa, 1948), conocido como ‘Chapela II’ o ‘Chapelita’, heredó el mismo gen goleador que su hermano. Ambos eran rematadores e iban bien de cabeza. Ese 4 de febrero de 1968 en el que se estrenó en Burgos, el pequeño de los Aldalur marcó el primero de los 16 tantos que firmó en los 46 partidos que jugó como deportivista. Con motivo de la visita de este sábado del Dépor al estadio burgalés, el vasco, afincado en A Coruña, nos recibe, orgulloso, con un mural lleno de imágenes de su trayectoria profesional.

Tremendas fotos tiene junto a Luis Suárez, Amancio y Kubala, entre otros.

Eran maravillosos, súper amables y todo. Luis Suárez ya estaba en el Inter y Amancio, en el Madrid. La foto con Kubala fue en una concentración de la selección española porque era el seleccionador y yo estuve cinco veces preseleccionado, pero jugué solamente una vez. Aparezco detrás de él en la imagen, que fue en San Sebastián, donde la selección jugó contra Francia.

Arrancó en el Cantera Lecároz FC, de Navarra.

Era un internado, porque me quedé huérfano de padre y madre con trece años. Entonces, mi hermano, que era mayor que yo, se vino al Deportivo a jugar y, cuando se casó, dejé el colegio del internado y me vine a A Coruña.

Mi hermano y yo éramos parecidos. Rematábamos bastante bien de cabeza

Y siguió su camino en el Dépor.

En aquella época no había la rigurosidad de ahora para entrenar. Entonces, yo venía con él muchas veces a entrenar, me fichó el Fabril y al décimo partido que jugué, ya me pasaron al Deportivo.

Al llegar a A Coruña de la mano de su hermano, no le costaría mucho el cambio.

Con mi hermano, muy bien, pero murió joven, con 33 años. Tenía cáncer de pulmón.

Su hermano fue el máximo goleador del Deportivo que logró el ascenso de Segunda a Primera División en la temporada 1965-66, con 19 tantos.

Sí, y del Sporting de Gijón en la 1961-62, con 23 goles. Era muy goleador.

Coincidieron en el Dépor en las campañas 1967-68 y 1968-69, pero solo jugaron juntos una vez, en un 6-1 al Europa, en Segunda División, el 24 de marzo de 1968. Usted inició la goleada en el minuto 7 y marcaron un doblete cada uno.

Sí, señor, recuerdo aquel partido. Guardo alguna foto que estamos abrazándonos porque coincidió que me la pasó de cabeza, se la devolví y él marcó de cabeza también. Estuvimos juntos esas dos temporadas porque, después, él se fue para el pueblo y se murió allí.

¿Quién de los dos era más goleador?

Éramos parecidos. Rematábamos bastante bien de cabeza. De hecho, me anularon un gol que fue muy gracioso. Debuté en Primera División en el Bernabéu contra el Real Madrid, después de nueve meses de baja porque me fracturé la pierna derecha. Veníamos de una gira que hicimos en Venezuela, entonces, en un córner me apoyé en la espalda de Manolete y metí gol, pero me lo anularon por falta porque yo saltaba mucho (risas).

Juan Ramón Aldalur 'Chapela II' observa un mural con fotos suyas de su trayectoria deportiva Germán Barreiros

¿Qué tipo de delantero era?

Arsenio me enseñó a jugar de '9', pero me abría a las bandas, cuando venía la pelota para jugarla. Tenía agilidad y saltaba bastante bien.

Arsenio Iglesias le dirigió en el Fabril y en el Dépor.

Era una buenísima persona, fenomenal y me enseñó mucho. Él venía de jugar en el Granada y en el Oviedo y como tenía el carné de entrenador, le hicieron técnico del Fabril. Y más tarde dirigió al Dépor.

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El cuadro coruñés visita este sábado El Plantío, donde usted debutó con el Deportivo, con victoria por 1-4 y un gol suyo.

Sí, y yo marqué el primer gol del equipo a los cuatro minutos de partido. Fue en un córner, que entré al trapo y me llevé la pelota con la cabeza.

Era su especialidad.

Sí, es que iba muy bien de cabeza, igual que mi hermano (risas).

Tras su estreno, fue titular indiscutible hasta que en el penúltimo partido, frente al Rayo Vallecano, se rompió la tibia y el peroné en una acción contra el portero Andrés Mendieta.

Era el padre de Gaizka Mendieta. Fue una acción fortuita. Me pasaron un balón largo por el suelo y yo iba tras él para chutar, pero había mucho barro en Riazor, se tiró, vino arrastrándose, no le oí y chocó contra mi pierna. A la temporada siguiente, vino al Dépor. Vivíamos en el mismo edificio, aunque en distinta planta, y como también es vasco, nos hicimos íntimos amigos.

Arsenio era una buenísima persona y me enseñó a jugar de '9'

Pese a todo, marcó siete goles en solo diez partidos y fue uno de los artífices de aquel ascenso del Deportivo a Primera.

Sí, señor, estuvo muy bien. Desde mi debut, lo jugué casi todo con el Dépor hasta la lesión, que se me fue todo al garete, porque estuve a punto de firmar con el Real Madrid.

Jugó tres temporadas más en el cuadro deportivista. En la 1969-70 sufrió el descenso a Segunda y al curso siguiente disfrutó un nuevo ascenso.

Viví las dos categorías con el Deportivo y normalmente era titular, así que los entrenadores estaban conmigo. Después de Arsenio tuve a Eguiluz, Cheché Martín y Roque Olsen.

¿Cómo se vivían aquellos ascensos?

Muy bien. Fuimos a Cuatro Caminos a celebrar la subida a Primera División y el ambiente era como ahora. La gente lo celebraba mucho también.

Arrancó la Liga 1971-72 con el cuadro herculino, en Primera, pero a los pocos días del inicio, se fue traspasado al Rayo Vallecano.

Allí estuve dos temporadas y después, otras dos en el Logroñés.

En el Dépor jugó 46 partidos, entre Primera y Segunda División, y marcó 16 tantos.

Creo que no está mal (risas).

¿Cuál es su mayor recuerdo como deportivista?

Cuando debuté en Primera División contra el Real Madrid.

¿Y la principal diferencia que nota entre el fútbol de antes y el de ahora?

Hombre, ahora se juega mucho más para atrás. Pelotas que hay en el área contraria terminan en el portero del propio equipo. Creo que esa es la mayor diferencia.

¿Qué le parecen los estadios actuales?

Son una maravilla, enormes y con el césped en muy buen estado, porque antes era más pobrecilla la cosa. Pero Riazor está muy bien.

¿Quién fue el mejor compañero que tuvo?

Sertucha, que era vasco también y vivía cerca de casa. Era muy buena persona y tenía una tienda de ropa deportiva.

¿Cómo era como jugador?

Muy leñero (risas), era muy fuerte.

Juan Ramón Aldalur 'Chapela II' posa con la bufanda del Dépor del título de Liga Germán Barreiros

Cuando colgó las botas, regresó a A Coruña.

Sí, porque me casé con una gallega y llevo en Galicia desde entonces. Además, tengo la carrera de arquitecto técnico, que se llama ahora, y fiché por una empresa de Madrid que se llama Ferga y he andado por toda España haciendo fachadas ventiladas. Sobre todo, hospitales. Y me casé con una gallega, pero ahora estoy separado, aunque nos llevamos muy bien y nos vemos a menudo, por tema de familia, porque tengo cinco nietos, una hija y un hijo.

Serán deportivistas.

Hombre, claro. Tienen camisetas de todos los equipos, pero sobre todo del Dépor.

¿Les enseña las fotos de cuando jugó en el Deportivo?

Sí, y chulean mucho en el cole porque su abuelo jugó en el Dépor (risas).

¿Suele ir a Riazor?

No, porque los horarios no son buenos para mí, entre las comidas y las meriendas, que tengo diabetes y me quitaron el páncreas, el bazo y la vesícula... Pero suelo ver los partidos y los resúmenes por la televisión.

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¿Qué le parece este Dépor?

Me da la sensación de que en defensa está muy flojo, aunque en ataque me gusta más porque hay jugadores muy buenos.

¿Quién es su favorito?

Yeremay, que es el que más destaca. Me gusta su movilidad adelante y su precisión en los pases.

¿Cómo ve el ascenso?

Deseo y quiero que suban, pero está muy igualado todo. El Racing de Santander seguro que sube, pero ya el segundo no sé porque está todo igualadísimo.