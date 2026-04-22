Así les fue a los cedidos: Diego Gómez vuelve a golear

Diego Gómez en un encuentro con el Pontevedra Pontevedra CF

Es probable que para los futbolistas haya pocas sensaciones iguales a las que genera marcar un gol. Más aún cuando uno es atacante, lleva tiempo sin saborear esa emoción y su diana sirve para abrir la lata. Seguramente por eso Diego Gómez, después de hacer el primero con el Pontevedra, corrió unos cuantos metros con el puño en alto y una sonrisa de oreja a oreja.

El jugador cedido por el Deportivo no firmaba un tanto desde el 8 de noviembre, cuando marcó al Teruel con la elástica del Cartagena, en su primer préstamo de la presente temporada. Pero el pasado domingo se estrenó con el Pontevedra, para hacer el primero de los cuatro que el conjunto lerezano le infringió al Guadalajara (1-4). El triunfo le sirvió además para colocarse tercero, en puestos de playoff, merced a 52 puntos.

Diego partió en el once titular, al igual que su compañero de equipo, Rubén López. El mediocentro abandonó el verde en el minuto 59; el extremo, en el 72. Tuvo también participación el todavía deportivista Luisao, que desde que entró en el terreno de juego en el minuto 59, no tardó en hincar el diente para hacer el 1-2.

El resto de cedidos

Luis Chacón (Cultural Leonesa). El delantero partió como titular ante el Córdoba y disputó, una vez más, el partido completo. SIn embargo, no pudo remediar la segunda derrota consecutiva para una Cultural Leonesa que ve el descenso a Primera RFEF cada vez más cerca. Cayó además de forma cruel, pues el equipo verdiblanco marcó el 1-2 en el tiempo extra, cuando la Cultu ya saboreaba un punto.

Petxarroman (Andorra). El Andorra venció por la mínima en su encuentro ante el Valladolid merced a un tanto de Marc Cardona. El lateral ingresó al terreno de juego en el minuto 82 por Carrique y participó así en el tramo final del partido, en el que su equipo apenas sufrió para mantener el resultado.

Bouldini (Granada). El Granada cayó goleado frente al Albacete, pero el delantero marroquí volvió a quedarse sin minutos.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol). El Racing volvió a la senda del triunfo tras encadenar cinco jornadas sin ganar. Lo hizo a manos del Athletic Club B merced al único tanto de Chema. Sin embargo, Jairo se quedó en el banquillo y no dispuso de minutos.

Martín Ochoa y Adrián Guerrero (Ourense CF). Valioso empate del Ourense CF ante el Real Madrid Castilla que le vale para mantenerse fuera de los puestos de descenso. Ochoa y Guerrero partieron como titulares y el extremo ferrolano fue el autor de la asistencia a Sergio Benito. Ambos fueron sustituidos en el minuto 66.

Kevin Sánchez (Cartagena). El delantero burgalés partió como titular en la derrota de su equipo ante el líder de su grupo, el Eldense (2-1), y estuvo sobre el césped 70 minutos. Con ese resultado, el Cartagena se mantiene fuera de los puestos de playoff, a cuatro puntos.