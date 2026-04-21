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Dépor

Ya hay fecha para el reencuentro entre el Deportivo y Lucas Pérez

El jugador coruñés se medirá a su exequipo por primera vez desde su salida en enero de 2025

Bea Arrizado
Bea Arrizado
21/04/2026 16:41
Quagliata en el encuentro entre Deportivo y Cádiz de la primera vuelta
Quagliata en el encuentro entre Deportivo y Cádiz de la primera vuelta
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El Deportivo ya tiene fecha y hora para medirse al Cádiz. El conjunto blanquiazul visitará al equipo dirigido por Sergio González el viernes 8 de mayo a las 20.30 horas para disputar el encuentro correspondiente a la jornada 39.

Será la segunda jornada consecutiva que los blanquiazules jueguen un viernes: en la 38, se verán las caras con el Leganés, en Riazor, a las 18.30 horas.

Todavía es pronto para saber lo que ocurrirá de cara a dicho partido, aunque todo apunta a que habrá mucho en juego en el Nuevo Mirandilla. El Dépor, que a estas alturas de la competición ocupa puestos de ascenso directo (2º), se medirá a un Cádiz que no puede permitirse ningún tropiezo. Y es que la escuadra amarilla atraviesa ahora una mala dinámica que le sitúa al abismo de los puestos de descenso: seis derrotas consecutivas y a solo tres puntos de la zona marcada en rojo.

Deportivo y Cádiz serán los encargados de abrir la jornada. Y lo harán además con un reencuentro cargado de emociones: Lucas Pérez se medirá a su exequipo por primera vez desde su salida del club herculino en enero de 2025.

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El jugador coruñés firmó por la entidad gaditana el pasado 2 de abril. Abrió así su segunda etapa con el equipo amarillo. Ahora, se medirá al Deportivo con unos intereses bien distintos, porque mientras los blanquiazules pelean por ascender a Primera División, al Cádiz no le queda otra que apretar los dientes para tratar de mantener la categoría.

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