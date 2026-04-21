Las tres claves del Dépor-Mirandés, por Noé López

Los jugadores del Deportivo celebran uno de los goles ante el Mirandés Germán Barreiros

Estas son las tres claves del técnico Noé López tras la victoria del Deportivo sobre el Mirandés (3-1) en Riazor.

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Otro error grosero

Después de una primera parte con un Dépor muy vertical y con varias situaciones de área para marcar, en donde cada vez que robaba, encontraba pasillos, sobre todo por la derecha con Luismi y especialmente Alti, volvió a encajar un gol evitable, como en los dos últimos partidos.

Reacción inmediata

Después de encajar al final de la primera parte, el conjunto coruñés necesitó apenas doce minutos para darle la vuelta al marcador con un gol de Mario Soriano llegando desde atrás y un penalti en otra de las internadas de Alti, que confirmó el VAR. Luego llegaría el tercero para cerrar el partido.

Buenas sensaciones

Buen partido de un Dépor superior, con un gran ritmo de juego y velocidad con balón. Hay que destacar la vuelta de un Yeremay necesario y la capacidad del equipo para llegar rápido al área contraria. A corregir los errores graves de los últimos partidos, aunque anoche no costarán puntos.