LA LUPA | Deportivo 3-1 Mirandés: Un juego rico que disimula las carencias

Bil Nsongo presiona a Jorge Cabello en el Deportivo-Mirandés Quintana

Pudo pagar caro sus déficits en las dos áreas. Pero este Dépor es maduro en su juego. Por eso, tirando de riqueza colectiva, el conjunto blanquiazul fue capaz de darle la vuelta a un encuentro que se había complicado por sí solo para acabar certificando el Deportivo 3-1 Mirandés final.

El equipo dirigido por Antonio Hidalgo encontró casi de manera constante la fórmula para progresar. Para hundir al Mirandés y rondar el gol. Pero no fue hasta que aparecieron sus jugadores de más talento cuando encontró el acierto definitivo. La pegada del segundo acto palió los problemas defensivos derivados de su puntual falta de contundencia, tanto en los duelos en área propia como en alguna transición defensiva.

Fue el duelo frente a un Mirandés con buenas intenciones y a la vez debilidades una muestra perfecta del momento que vive el conjunto coruñés. Las limitaciones, al igual que las fortalezas, son las que son por el perfil individual de los futbolistas. Pero la progresión colectiva permite, en partidos como estos, tapar las carencias y seguir manteniendo su alto ritmo de puntuación y mantenerse en puestos de ascenso.

Riki para aclarar

No fueron pocos los cambios en el once del Deportivo para medirse al cuadro jabato con respecto a la alineación de Huesca. En concreto, cuatro. Más allá de la entrada de Noubi por Barcia y de Nsongo por Mulattieri, Hidalgo apostó por dar un giro a la manija del equipo con Riki Rodríguez en el lugar de Diego Villares y modificó el acompañante del ‘9’: de Stoichkov a Yeremay.

La entrada del canario permitió al Dépor ganar más recursos para salir de presión, para atacar el espacio y para amenazar por el perfil izquierdo. Pero, curiosamente, provocó que el lado derecho del equipo fuese todavía más dominante. Porque Luismi Cruz pudo abandonar el sector izquierdo y ubicarse en el lado opuesto, en una zona que le permite fluir mejor en el juego interior por su marcada lateralidad zurda.

Sin embargo, el dominó de piezas en ataque fue incluso menos relevante que un cambio de hombre por hombre, pero clave a la hora de aportar fluidez a la circulación. Porque con Riki en el puesto de pivote en lugar de Villares, el Deportivo comenzó a dominar el partido desde las primeras superioridades que fue capaz de generar con el ovetense entre centrales.

El Mirandés se posiciona en un bloque medio poco presionante, que buscaba tapar líneas de pase sin desestructurarse. Pero la disposición del Deportivo siempre le permitía tener salida. En la imagen, Loureiro se abre para ser hombre libre, pero Riki amaga pase con el cercedense para provocar el 'salto' de Unax y poder encontrar a Soriano sin presionar

Amplitud para progresar

Fue a partir de esa línea de tres que el conjunto de casa dibujaba de manera sistemática en cada inicio de juego la manera con la que logró progresar.

El Dépor se estructuraba con tres futbolistas en primera línea y ubicaba por delante, en solitario y orbitando constantemente, a Soriano. Mientras, Quagliata cogía altura al igual que Alti, con Ximo Navarro situado en una posición más intermedia, pero abierto también en el pasillo exterior. Así, el cuadro coruñés lograba juntar dentro, sobre la zona de balón a un Mirandés que se posicionaba en bloque medio a partir de un 4-4-2 poco presionante. Y esa actitud relativamente pasiva del rival, que priorizaba no desestructurarse, era clave para tener tiempo y espacio y encontrar siempre y con facilidad al hombre libre.

La amplitud de su disposición en salida de balón daba al Deportivo tiempo y espacio ante un Mirandés que no se decidía a presionar, pero que acababa eliminado y teniendo que correr hacia atrás. Loureiro recibe abierto, conecta con Yeremay al apoyo y el canario, presionado, encuentra el lado opuesto con Ximo en amplitud para progresar fácil.

Dicho futbolista sin marca podía ser el propio Soriano, a quien el Mirandés trataba de tapar línea de pase con sus dos puntas en vez de colocar sobre él a un mediocentro. Pero si el rival lograba negarle el camino hacia su gestor de juego, la solución aparecía fuera, en amplitud. Ahí esperaban Ximo o Loureiro para, con mucha ventaja, conducir, hacer correr al Mirandés hacia atrás y posicionar a su equipo con facilidad en campo contrario.

Directo como recurso

Mientras, si el bloque adiestrado por Muneta modificaba el plan e iba a presionar arriba de manera agresiva —algo que sucedía principalmente en los reinicios estáticos, con Ferllo sacando de puerta—, el Deportivo modificaba el plan. Cero riesgos y balón directo a la disputa aérea.

Tenía sentido, pues el Mirandés era tan agresivo que dejaba a su última línea relativamente desguarnecida. Bien en mano a mano, bien con una superioridad numérica ínfima que el Deportivo podía explotar.

No encontró el premio del gol en ese tipo de jugadas, pero el recurso del envío largo salió de manera notable para evitar pérdidas, principalmente gracias a la capacidad de fricción de Bil Nsongo, que se quedaba la pelota para descongestionar, encontraba a un compañero o ensuciaba el duelo para ayudar a que fuese la segunda línea blanquiazul la que acabase haciéndose con la pelota.

No dudaba el Deportivo: si el Mirandés presionaba y no otorgaba salida o el equipo detectaba una posible ventaja en largo, la buscaba. Bil Nsongo o Altimira eran los receptores de esos envíos, especialmente productivos cuando iban sobre el camerunés. En la imagen, el ariete cede a Yeremay y el equipo puede atacar a la carrera en la acción que Alti chuta fuera.

Así, el camerunés acabó convirtiéndose en una vía de escape. En un atajo sobre el que progresar cuando no había solución asociativa y tocaba mirar lejos. Sin necesidad de atacar el espacio para no separarse, sino colocándole el balón para que fuese él quien ayudase a juntarse al equipo... desde una zona de menos tráfico.

El engaño

Si el juego directo era variante, también desde las transiciones pudo hacer daño el Deportivo. Sobre todo durante la primera mitad y en ataques posicionales del rival, el equipo coruñés logró fabricar situaciones de engaño que acababan con anticipaciones de la última línea local y contragolpes.

En los reinicios del Mirandés, el Deportivo apostó por estructurarse con tres puntas —Luismi, Bil y Yeremay— emparejados con los dos centrales y el mediocentro o el lateral que se hundían, alternativamente, en esa primera línea. La intención, como últimamente, no era tanto la de robar sino la de incomodar. La de condicionar. La de orientar la jugada hacia donde el equipo de casa quería. Permitir jugar y generar luego la emboscada a cualquiera de las piezas receptoras.

Ese punto deseado era un pase vertical hacia delante. La señal precisa para que la última línea del Deportivo se activase, anticipase en ese duelo y recuperase para correr. Así, el Deportivo no solo no se desestructuraba, sino que podía transformar ofensivas rivales en ataques propios.

El Dépor no se volvía loco tratando de evitar la progresión del Mirandés. Si el rival era capaz de salir desde atrás, priorizaba mantener la estructura y orientar al rival hacia un pase a un futbolista controlado. En la imagen, Carlos Fernández acude al apoyo de ese pase entre líneas, pero Ximo lo intuye y acaba anticipando para recuperar y poner a correr al equipo.

Otra vez la derecha

Sin embargo, fueron las ofensivas posicionales el método desde el que el Deportivo vivió cómodamente en la primera mitad y logró remontar en el segundo tiempo el 0-1 derivado de un error puntual y la zozobra posterior.

Clave fue, un día más, el perfil derecho del equipo herculino, en el que el trío conformado por Ximo, Altimira y Luismi se cansó de fabricar situaciones de tres para tres que acabaron derivando en ventajas constantes a partir de su notable capacidad para tejer ventajas posicionales y socioafectivas.

Por un lado, Alti fue un constante generador de progresiones colectivas. A través de su interpretación de los espacios y de lo que hace su par, el catalán se cansó de conducir tanto cuando recibía en carrera como en estático. Siempre abierto para ser solución en el lado débil, como en la acción del penalti que derivó en el 2-1.

Pero no solo a partir de lo individual generó el Deportivo en su derecha. Porque fue el empaste del trío que se volcaba por ese sector fue clave en el 1-1, en una jugada que resumió las fortalezas del equipo blanquiazul en el choque.

La acción del 1-1, en la que la amplitud para salir y el reparto espacial del trío de la derecha resulta clave. Noubi recibe con tiempo y espacio. Ximo, en una posición intermedia, fija a El Jebari mientras Luismi, muy dentro, se lleva al lateral Medrano. La situación es buscada, pues ambos indican con la mano el pase sobre Alti, que recibe para encarar a la última línea.

Salida de tres con mucha amplitud para construir con ventaja, Ximo atrayendo al extremo El Jebari y Luismi fijando a Medrano dentro. En el intervalo entre ambos aparece Alti para recibir al espacio y encontrar a espaldas de las dos primeras líneas a Mario Soriano con viento a favor. El resto, arrastres para que el madrileño entre al área y defina.

La pausa para encontrar fuera al hombre libre y el trío de la derecha entendiéndose para generar la ventaja definitiva que Soriano, origen y también final, materializó.

La química

Fue a partir de dos acciones encontrando a Altimira a la espalda y en amplitud cómo el Deportivo remontó. Aunque la resolución del choque se gestó en el carril opuesto.

Ahí, en la izquierda, no fue necesario un tercer elemento para desequilibrar, pues la química entre Quagliata y Yeremay fue suficiente para desestabilizar.

La jugada del 3-1, con el Deportivo aprovechando las asignaciones individuales del Mirandés para desordenarle, estirarle y generar un duelo muy ganador con Yeremay contra Juan Gutiérrez. Quagliata detecta el descenso al apoyo del ‘10’ y se sitúa en una posición interior para llevarse a Novoa y generarle espacio para recibir y en el carril. Hernández arranca y asiste a Bil.

Fue enorme el partido del canario, que ejerció en no pocas ocasiones de receptor del primer pase vertical para ser el encargado de hacer salir de la presión al equipo. Algo así sucedió en la jugada del 3-1, en la que el Dépor reinició para estirar al Mirandés. Quagliata abandonó la banda y convirtió, con su arrastre a Hugo Novoa, la zona de cal en un espacio libre para que el canario recibiese. Ya con el Mirandés volcado, era Juan Gutiérrez el encargado de perseguir al ‘10’. Pero no llegó a encimarle y el resto es historia.