El Dépor destierra otro de sus miedos para seguir con paso firme hacia Primera División

Bil Nsongo se señala el escudo tras su gol en el Deportivo-Mirandés GERMÁN BARREIROS

Desde que comenzó la temporada, el Deportivo es de los pocos equipos de Segunda División que tiene un rival más que el resto. Los otros 21 participantes de la categoría de plata… y él mismo. Es el precio a pagar por llevar a cuestas el peso de una historia que no permite años de transición. No se permitió en el de regreso al fútbol profesional, cuando una permanencia fue insuficiente para seguir con el proyecto. No se iba a permitir en el siguiente, ya con una apuesta clara y rotunda desde el verano con el objetivo de ir por delante del deadline de cuatro años que se marcó el club para volver a Primera División. De este modo, el equipo coruñés se ha pasado buena parte del curso haciéndose preguntas que tenían su origen en sus propios miedos. ¿Qué pasará cuando lleguen las derrotas? Preocupaba tras un gran inicio con ocho jornadas sin perder. ¿Cómo reaccionará si pierde el liderato? ¿Será capaz de sobrevivir al duro mes de enero? ¿Y ahora que pierde contra el Racing y el Castellón, qué? ¿Está preparado el Dépor para vivir sin Yeremay? ¿Está preparado para vivir sin Yeremay y Mella?

A veces con más brillantez, otras con más puntualidad, el Dépor y Antonio Hidalgo han sido capaces de ir resolviendo cada una de las incógnitas, agarrándose con todo a la parte alta de la clasificación. Frente al Mirandés llegaba la siguiente, porque la ‘Hypertensión’ hace que te lo cuestiones absolutamente todo durante todo el tiempo. Rival propicio, gran ambiente en Riazor y toda la presión sobre los hombros después de que el resto de contendientes no fallasen y sacasen al conjunto deportista de ascenso directo. La mesa estaba puesta para ese concepto que se ha puesto de moda en los últimos años, especialmente entre los seguidores más jóvenes en las redes sociales. La ‘deportivada’, o ‘deportivación’, para gustos, planeaba sobre el estadio coruñés, amenazando al equipo al que siempre le pasa algo. Y sucedió, claro. Como la expulsión de Ximo Navarro hace prácticamente ante un Cartagena desahuciado para completar un choque que apuntaba a plácido, apareció también la pifia de Álvaro Ferllo para poner cuesta arriba un encuentro que debía haber llegado sentenciado al descanso.

El incontenible ritmo del Dépor se lleva por delante al Mirandés (3-1) Más información

El caso es que el Dépor ha desarrollado una personalidad a prueba de bofetones inesperados. Más allá de lo que dibuja en la pizarra, probablemente sea este el mayor mérito de Hidalgo. Elevar el carácter hasta el punto de igualarlo con el talento de un grupo que no siempre ha estado sobrado de competitividad. El inicio del partido y el de la segunda parte fue una exhibición de madurez y de determinación. De saber mantener la cabeza fría cuando el fútbol, a veces generoso, otras te da la espalda. Después de dos encuentros ante Málaga y Huesca en los que tocó cruz en los detalles, el primer cuarto de hora del conjunto herculino ante el Mirandés demostró que estaba preparado para superar este nuevo miedo que se interpuso en el camino hacia la máxima categoría.

Yeremay para todos

Por supuesto, y al contrario de lo que piensa mucha gente, demasiada, al fútbol no se gana solo queriéndolo muy fuerte. Hay que jugar. Y desde hace semanas el Deportivo juega bien y, en algunos casos, lo hace durante mucho tiempo de manera sostenida. Hidalgo ha dado con la fórmula para llegar al tramo decisivo del campeonato en el mejor momento. Ahora mismo, la única duda que se cierne sobre el cuadro blanquiazul es todo lo que sucede en las áreas. En ambas. Pocos equipos están haciendo mejor las cosas en el territorio que va entre las cajas. Pero los encuentros siguen decidiéndose dentro de ellas. Para los duelos con más enjundia, los que quedan hasta la jornada 42 y los hipotéticos de después, sabe bien el técnico que necesita ajustar. El ramillete de ocasiones falladas en la primera parte y las ocasiones permitidas al cuadro jabato de la nada pueden ser letales frente a los grandes de la categoría. Precisamente el último miedo que queda por desterrar y que aparece ya en el horizonte con el rótulo de El Plantío.

Mejor llame a Yeremay Más información

A la hora de solucionar esto, especialmente en lo que se refiere a la parcela ofensiva, debe ayudar Yeremay. El canario regresó al once dos meses después y completó un partido, en fondo y forma, que puede interpretarse como un “gracias” a sus compañeros. Gracias por haber mantenido recta la nave en mi ausencia, ahora me toca a mí remar. Las cifras dan brillo al sobresaliente partido del ‘10’. Un gol y una asistencia que en todo caso no hablan tan alto como el modo en el que afrontó el encuentro. La inclusión de la estrella deportivista fue totalmente natural. No forzó nada. El discurso de su regreso ha sido un 'Yeremay para todos' en lugar de un 'todos para Yeremay'. No hay mejor noticia para potenciar un engranaje que encontró la forma de fluir sin su figura principal, pero al que nunca le vendrá mal el atajo que supone su magia.

Con todos estos ingredientes en la coctelera, no es de extrañar que el Deportivo se crea invulnerable. “Pobres, ahora me da un poco de pena el Mirandés, creyeron que podían ganarnos”, me apuntaban después de que Bil pusiera la sentencia. Es probable que esa sensación pasara por la cabeza de varios de los integrantes del conjunto deportivista. Ya lo avisó Antonio Hidalgo en la previa, cuando parecía que no solo hablaba del duelo del lunes. “Ahora nos sentimos poderosos”.