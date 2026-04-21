¿Debió ser roja la acción del penalti de Ferllo a Unax del Cura en el Deportivo-Mirandés?

Ferllo en la acción del penalti a Unax del Cura QUINTANA

Todavía colea la polémica arbitral en el Deportivo-Mirandés. Y no solo por el penalti que Álvaro Moreno señaló a favor del conjunto blanquiazul por el derribo de Altimira, y que confirmó tras acudir al VAR, sino también por la pena máxima decretada tras la acción en la que Álvaro Ferllo derribó a Unax del Cura en el área deportivista. Desde el equipo jabato, y buena parte de los aficionados de rivales directos del Dépor en la lucha por el ascenso, creen que el meta debía haber sido expulsado. Pero, ¿debía Ferllo ver la roja tras esa infracción?

Xabier Rodríguez, colegiado y autor del libro 'Arbi, ¿qué pitas?", señala la acción como una "jugada al límite", aunque él hubiese expulsado al guardameta deportivista. "Entendo que a xogada vai ao límite. E cando vas ao límite, o espírito da norma fala de aplicar o castigo máis suave, polo que entendo a amarela, pero para min é vermella. Cada un interpreta o que ve. E se interpretas que Ferllo extende a man intenado chegar ao balón e polo que sexa, derriba o contrario, pois é amarela. Se interpretas, coma min, que Ferllo está claramente superado e vai directamente para derribalo, é vermello. Si que é certo que hai algunhas tomas nas que da a sensación de que pode chegar ao balón, outras nas que está máis lonxe...".

Muneta: "Siento frustración por acciones que no podemos controlar y que han influido en el partido" Más información

Se refiere el colegiado al cambio en el reglamento de hace unos años, en el que se dejó de penalizar lo que se entendía como doble castigo con el penalti y expulsión. Aunque en este caso, no debería aplicar. "Normalmente é amarela porque o habitual é que o porteiro vaia de fronte ao dianteiro. Chegas un segundo tarde, derribas, ou o dianteiro chega algo antes e fai un recorte... se o porteiro choca sen querer... pero penso que neste caso Ferllo sabe perfectamente a derribar. Non vexo intención de xogar o balón e si de cortar a xogada".

Así fue la conversación del VAR en el penalti a Alti del Dépor-Mirandés: "Veo que le interrumpe el camino, hay contacto y lo derriba" Más información

En todo caso, lo que sí tiene claro Xabi Rodríguez es que lo que estuvo correcto fue la actuación de David Gálvez en el videoarbitraje, precisamente porque, al tratarse de una acción al límite y con alta carga interpretativa, no puede considerarse un error claro y manifiesto. "Entendo que o VAR non entrase".