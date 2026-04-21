Así fue la conversación del VAR en el penalti a Alti del Dépor-Mirandés: "Veo que le interrumpe el camino, hay contacto y lo derriba"

Imagen del VAR en el marcador de Riazor GERMÁN BARREIROS

Después de varios encuentros de calma, el VAR regresó a Riazor. Y lo hizo con fuerza. Salió cara para el Deportivo ante el Mirandés, que remontó el encuentro gracias a un penalti de Medrano sobre Alti que el colegiado Álvaro Moreno vio con claridad en directo, pero del que tuvo que reafirmarse en la pantalla ante la insistencia de David Gálvez.

"Álvaro, te recomiendo revisión para que valores una potencial cancelación del penalti. Te voy a mostrar cómo, en el momento del regate de Alti, el jugador del Mirandés está quieto y es Altimira el que se tira encima del defensor. Ahora, con las imágenes, valora la decisión".

El árbitro andaluz acudió al monitor mientras las imágenes de la infracción se repetían en bucle en los marcadores de Riazor. La incredulidad de la afición crecía por momentos, hasta que el propio trencilla puso la cordura. "Yo lo que veo es que se le ponen por delante y sí que interrumpe el camino. Hay un contacto y lo derriba. Voy a mantener la decisión de penalti".

Y así fue. Desde el centro del campo señaló el punto de penalti y Yeremay aceptó de buen grado el lanzamiento para poner el 2-1 que daba la vuelta al luminoso.