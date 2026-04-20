Yeremay Hernández: "Estoy con muchísima confianza y convencido de que lo vamos a lograr"

Yeremay Hernández encara a un rival en el Deportivo-Mirandés Quintana

Yeremay Hernández fue protagonista del Deportivo 3-1 Mirandés en el césped y también ante los micros. El canario compareció para la televisión con derechos en la entrevista 'flash' postpartido y quiso recalcar que se encuentra "con muchísima confianza" y está "convencido" de que el Deportivo logrará el "bonito" objetivo que tiene por delante. "Voy a luchar por aportar mi granito de arena para que el Dépor esté el año que viene en Primera División", apuntó.

Tres grandes puntos. “Hemos hecho un partido muy completo. Supimos remontar el primer gol y nos vamos con tres puntos. A por todas”.

Discurso al descanso. “Nos ha dicho que ya nos ha pasado más veces y que podemos salir y remontar los partidos. Creo que el equipo le escuchó y luego lo demostró en el campo”.

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Ganan todos. “Va a ser muy complicado y estará muy apretado. Tenemos que seguir luchando. Va a ser muy importante el apoyo de la afición y lo está demostrando. Nos van a acompañar hasta el final”.

Estado físico. “Estoy con muchísima confianza y luchando muchísimo. Lo voy a seguir haciendo. Creo que tenemos algo muy bonito por delante. Estoy convencido de que lo vamos a lograr. Yo voy a luchar por aportar mi granito de arena para que el Dépor esté el año que viene en Primera División”.