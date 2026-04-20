Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Yeremay Hernández: "Estoy con muchísima confianza y convencido de que lo vamos a lograr"

El canario aseguró que luchará "hasta el final para que el Deportivo esté en Primera División"

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
20/04/2026 23:40
Yeremay Hernández encara a un rival en el Deportivo-Mirandés
Yeremay Hernández encara a un rival en el Deportivo-Mirandés
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Yeremay Hernández fue protagonista del Deportivo 3-1 Mirandés en el césped y también ante los micros. El canario compareció para la televisión con derechos en la entrevista 'flash' postpartido y quiso recalcar que se encuentra "con muchísima confianza" y está "convencido" de que el Deportivo logrará el "bonito" objetivo que tiene por delante. "Voy a luchar por aportar mi granito de arena para que el Dépor esté el año que viene en Primera División", apuntó.

Tres grandes puntos. “Hemos hecho un partido muy completo. Supimos remontar el primer gol y nos vamos con tres puntos. A por todas”.

Discurso al descanso. “Nos ha dicho que ya nos ha pasado más veces y que podemos salir y remontar los partidos. Creo que el equipo le escuchó y luego lo demostró en el campo”.

Mario Soriano sortea a un rival ante la mirada de Antonio Hidalgo en el Deportivo-Huesca

Hidalgo aplaude a Yeremay: "Su partido es muy importante para él y para todos"

Más información

Ganan todos. “Va a ser muy complicado y estará muy apretado. Tenemos que seguir luchando. Va a ser muy importante el apoyo de la afición y lo está demostrando. Nos van a acompañar hasta el final”.

Estado físico. “Estoy con muchísima confianza y luchando muchísimo. Lo voy a seguir haciendo. Creo que tenemos algo muy bonito por delante. Estoy convencido de que lo vamos a lograr. Yo voy a luchar por aportar mi granito de arena para que el Dépor esté el año que viene en Primera División”.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Imagen del VAR en el marcador de Riazor

Así fue la conversación del VAR en el penalti a Alti del Dépor-Mirandés: "Veo que le interrumpe el camino, hay contacto y lo derriba"
Jorge Lema
Previa del Deportivo-Mirandés

Así lo vivió Riazor | Colección de emociones
Lucía Dávila
Yeremay Hernández encara a un rival en el Deportivo-Mirandés

Yeremay Hernández: "Estoy con muchísima confianza y convencido de que lo vamos a lograr"
Xurxo Gómez
Antxón Muneta, durante el Dépor-Mirandés (3-1)

Muneta: "Siento frustración por acciones que no podemos controlar y que han influido en el partido"
Dani Fernández