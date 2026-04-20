Muneta: "Siento frustración por acciones que no podemos controlar y que han influido en el partido"

Antxón Muneta, durante el Dépor-Mirandés (3-1) Germán Barreiros

Antxon Muneta, entrenador del Mirandés, se va de Riazor (3-1) con "la sensación de la frustración y de haber merecido algo más". Los jabatos tuvieron dispararon dos veces al palo y pudieron ampliar la ventaja en el marcador antes del descanso. Sobre las acciones polémicas, dice que "es raro que un árbitro se mantenga en su decisión cuando lo llaman".

Valoración. "La sensación es de frustración. Venimos a Riazor contra un claro candidato al ascenso, con plantilla superior a nosotros. Les plantamos cara, sobrevivimos a los primeros diez minutos y le damos la vuelta poniéndonos por delante y con ocasiones para aumentar la ventaja. En la segunda parte entran mucho mejor. Siento frustración por algunas acciones que no podemos controlar y que han influido en el partido".

Penaltis. "Hemos visto la acción en la pantalla que tenemos y tengo la sensación clara de que el portero no llega a disputar el balón. Ese fue el motivo de la no expulsión, según lo que nos dicen. No podemos controlarlo. Después, el VAR le llama para rectificar su decisión y se mantiene. Es raro que un árbitro se mantenga cuando lo llaman. En un gran porcentaje hacen caso. A nosotros no es la primera vez que nos pasa. Sobre el campo, hemos controlado al Dépor durante muchos minutos, hemos generado ocasiones como para marcar alguno más. Creo que hemos merecido algo más."

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Ocasiones para ampliar la renta. "El remate de Carlos (se estrelló en la madera) hubiese sido muy doloroso para el Dépor. Nos hubiera dado una ventaja con la que ellos tendrían que arriesgar más. Me ha gustado cómo nos hemos sobrepuesto a los primeros minutos. Ellos han tenido tres llegadas claras como para adelantarse, que hubiera sido lo normal. Hemos ajustado la presión alta y a partir del minuto quince ha dado efecto. No nos hacían daño en posicional y nosotros a ellos sí en transición. El equipo luego se ha mantenido en el partido, con personalidad pese a todo lo ocurrido e insistiendo hasta el final".

Confianza en la permanencia. "Lo acabamos de hablar. Aquí nadie se va a dejar pisar. Da igual lo externo. Hemos hecho un partido espectacular y hemos generado lo suficiente para algo más. Con este nivel estoy seguro de que nos vamos a salvar".