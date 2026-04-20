Hidalgo aplaude a Yeremay: "Su partido es muy importante para él y para todos"

Antonio Hidalgo, en el banquillo de Riazor durante el Dépor-Mirandés Germán Barreiros

Seis minutos le bastaron al Deportivo para remontar al Mirandés (3-1) y volver a situarse en puestos de ascenso directo en un partido que se había complicado más de lo que podía parecer. Antonio Hidalgo valoró el triunfo como clave para "pelear por todo".

Valoración. "Hemos tenido ocasiones suficientes como para ponerse por delante. Luego, a raíz del gol, ha podido pasar cualquier cosa. Ellos pudieron ampliar la ventaja. Tenemos que aprender de eso. En el descanso hemos hablado de tener más calma. Ese momento sin balón, de hacer la presión cuando era oportuno, o si no, juntarse algo más. Hemos llegado demasiadas veces al último tercio, pero nos faltaba más pausa. Con el tercero estábamos cómodos. Álvaro ha podido parar el penalti y hemos acabado con algo más de tranquilidad".

Descanso. "Había que transmitirles tranquilidad. Esto va a estar muy igualado hasta el último día y tenemos que estar todos preparados. Cuando nos desajustamos sin balón, sufrimos como todos los equipos. Hemos encontrado la pausa y los dos goles para tener más calma. Son tres puntos muy importantes para seguir peleando por todo hasta el último momento".

Riazor. "Hay que estar preparado para todo tipo de emociones. Esto va así hasta el final. Hay que empujar hasta el último momento para sumar de tres, que es lo que hay que hacer si quieres pelear por todo. En las últimas jornadas, todo el mundo está sacando una gran cantidad de puntos. Es brutal. El equipo está siendo más sólido en muchos más momentos".

Yeremay. "Su partido es muy importante para él y para todos. Sabemos del talento que tiene y el jugador diferencial que es. Ha sido un proceso largo para él. Lo ha sufrido mucho. Hemos entendido los momentos necesarios para que volviese en las mejores condiciones. Aun así, sigue con los problemas en el pubis, que no se van de un día para otro. Pero está claro que el partido de hoy le va a dar mucha confianza".

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Álvaro Ferllo. "Es muy importante la concentración en todo momento. Hablo muchísimo de ello. Esto está muy igualado y se pueden ir partidos por esas situaciones. Luego hay que alabar cómo se ha levantado. Ha sido decisivo con sus paradas".

Acciones polémicas. "Han sido demasiadas cosas como para entrar a valorar. Creo que tienen mucho que analizar, pero hemos ganado 3-1 y eso es lo que cuenta".

Jugar de últimos. "A nivel de preparación, hemos tenido que cambiar un poco las cargas. El planteamiento es igual que en otras semanas. En cuanto a las emociones, vamos viendo lo que va pasando y se hace hasta un poco larga la espera para el partido. La victoria da confianza".

Mirandés. "Han cambiado la estructura de cuatro partidos anteriores. El talento de Carlos y Javi ha salido a relucir. Un equipo muy agresivo en última línea y con muchas transiciones. En la segunda hemos tenido la pausa necesaria para interpretar mejor y hemos materializado esos tres goles".

Riazor, importante para ascender. "Sin duda. Lo que transmiten, lo que se siente... Cuando estás en el campo, te dan mucha fuerza. Estoy muy agradecido por ese momento y por la ilusión creada. Siempre sabiendo la dificultad".

Contundencia. "En el final de la primera parte nos han hecho ocasiones claras a través del juego directo. Nos hemos hecho muy largos por querer darle la vuelta lo antes posible. Es un aspecto que hay que mejorar".