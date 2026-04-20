El 1x1 del rival | Un Mirandés en el ‘prime’ de la actual campaña

Once del Mirandés en la presente campaña CD MIRANDÉS

A pesar de que el contrincante deportivista de este lunes en Riazor, el Mirandés, sigue ocupando una de las cuatro plazas de descenso, con apenas 33 puntos en 35 jornadas, el club herculino no debe caer en el exceso de confianza debido a la serie positiva de resultados en Liga de los ‘jabatos’.

No en vano, la escuadra dirigida por Antxon Muneta no ha perdido en sus últimas cinco apariciones ligueras, con un balance de dos victorias y tres empates. Unos números positivos que aguardan seguir engordando en Riazor para nutrir sus esperanzas de permanencia.

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Mucho ha cambiado la formación de Miranda de Ebro respecto al colectivo que encajó en la jornada quinta una goleada de escándalo frente a los herculinos en el estadio de Mendizorroza (1-5).

Palomares. 25 años. 19 partidos. 1664 minutos. 26 goles encajados. Tras haber destacado en las filas del Mérida en Primera RFEF, este joven meta dio el salto al Mirandés en 2025; posee una gran estatura de 1,87 metros, un factor que lo convierte en un seguro en balones por alto. Además, tiene calidad y confianza en sí mismo para jugar el balón con soltura con los pies. En la presente campaña ha recibido 26 tantos en 19 apariciones ligueras.

Hugo Novoa. 23 años. 25 partidos. 1531 minutos. 0 goles anotados. Canterano del Deportivo y natural de Bertamirans, este polivalente jugador de banda diestro suele actuar como lateral derecho en el Mirandés. A sus 23 años ya ha pasado por clubes importantes, del calado del Leipzig, Basilea o Alavés. La profundidad por su carril puede representar una seria amenaza para el Deportivo. Hasta el momento no se ha estrenado en la faceta de goleador esta campaña.

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Juan Gutiérrez. 25 años. 32 partidos. 2880 minutos. 0 goles anotados. Era el único jugador con contrato en vigor con el Mirandés en el pasado mes de junio; pretendido por clubes como el Alavés, finalmente decidió quedarse otra campaña en Anduva, donde ha sido un imprescindible para sus técnicos del presente curso. Criado en el Rayo Cantabria, desde donde dio el salto al Racing de Santander, posee una dilatada experiencia y temple en situaciones delicadas.

Pascual. 26 años. 21 partidos. 1098 minutos. 0 goles anotados. Formado en la cantera del Rayo Vallecano, se incorporó al segundo equipo del Atlético de Madrid, desde donde catapultó su carrera hasta el Mirandés en 2025. Es un central que sobresale por su importante envergadura de 1,90 metros. Sobrio y seguro, no tiene problema alguno en adaptarse a líneas defensivas de cuatro y de cinco. Esta campaña todavía no ha conseguido estrenar su casillero anotador. Es un puntal en el juego aéreo. Aunque técnicamente cumple con creces en la categoría, no suele complicarse la vida. Una de sus principales características es la contundencia.

Medrano. 25 años. 26 partidos. 2021 minutos. 0 goles anotados. Después de haber perdido la categoría con el Tenerife, firmó por el Mirandés el pasado verano; tras su formación en el Atlético de Madrid, donde llega hasta el filial rojiblanco tras su paso por el juvenil y disputar la UEFA Youth League, se comprometió por cinco temporadas con el Celta. Con el segundo equipo vigués juega el playoff a Segunda División a las órdenes de Claudio Giráldez y llega a debutar con el primer equipo en Primera ante el Real Madrid.

Javi Hernández. 21 años. 15 partidos. 1321 minutos. 6 goles anotados. Talentoso centrocampista cedido por el Espanyol. Hernández representa una de las piezas más codiciadas del Mirandés en su parcela ofensiva, esta campaña, incluso en un conjunto con muchas dificultades, ya ha conseguido aportar seis dianas. Fichado en el mercado de invierno, debutó ante el Almería después de haber completado solo un entrenamiento con sus nuevos compañeros. Su estreno no pudo ser mejor, con un doblete en el 2-2 final contra los andaluces.

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Bauza. 20 años. 31 partidos. 2.647 minutos. 3 goles anotados. Centrocampista joven de amplísimo recorrido, milita esta campaña en el cuadro ‘jabato’ en calidad de préstamo desde el Espanyol. Caracterizado por un físico privilegiado, posee llegada y también clarividencia en el último pase. Medio diestro de 1,83 metros de estatura, figura como una de las piezas clave en el engranaje defensivo-ofensivo del próximo rival blanquiazul.

Del Cura. 21 años. 6 partidos. 359 minutos. 3 goles anotados. Atacante que se ha ganado el respeto y el cariño de la afición de Anduva en apenas seis encuentros de Liga, en los que ha llegado a anotar tres dianas. Esta misma semana ha llegado a un acuerdo para continuar en la entidad de Miranda de Ebro hasta 2028. De gran técnica individual, hace gala de un agudo olfato de gol, lo que lo convierte en uno de los futbolistas a vigilar por la defensa del Dépor en el encuentro de la presente jornada.

Helguera. 20 años. 28 partidos. 1817 minutos. 0 goles anotados. Mediocentro uruguayo que aterrizó en el club el pasado verano, cedido por el Sporting Braga luso. Aunque no está exento de calidad, su punto fuerte es el sacrificio defensivo y la correcta interpretación del juego. Esta temporada ha sido un fijo en labores de contención. Futbolista de gran proyección, ya ha sido internacional sub-20 con el combinado de Uruguay.

Jebari. 22 años. 26 partidos. 1079 minutos. 0 goles anotados. Delantero cedido por el Atlético de Madrid, tiene desparpajo y un gran desborde, así como capacidad en la finalización, a pesar de que en la presente temporada liguera aún no se ha estrenado. Ha sido empleado en varios encuentros como revulsivo desde el banquillo, haciendo valer su supersónica velocidad y excelente cambio de ritmo.

Carlos Fernández. 29 años. 30 partidos. 2257 minutos. 14 goles anotados. Delantero exdeportivista de 29 años, representa un ejemplo más del talento de la escuela andaluza. Criado en las categorías inferiores del Sevilla, ha tenido que convivir a lo largo de su carrera con un infierno en forma de lesiones graves de rodilla. Esta temporada, en un modesto como el Mirandés, ha batido su plusmarca anotadora en el fútbol profesional, con 14 dianas.