El 1x1 del Dépor-Mirandés: La magia de Yeremay marca el camino de un triunfo fundamental

El once del Dépor ante el Mirandés en Riazor (3-1) Germán Barreiros

Estas son nuestras notas del Dépor en el 3-1 contra el Mirandés en Riazor.

ÁLVARO FERLLO. Paradones y un lunar (6). Tres grandes acciones del riojano salvaron al cuadro herculino en el primer tiempo, pero la pifió gravemente en el penalti que supuso el 0-1. En el final del partido protagonizó un nuevo paradón y detuvo un penalti al Mirandés.

XIMO NAVARRO. Fiabilidad (6). Su buen pie ayudó a dar velocidad y calidad en la salida de la pelota por el costado derecho. Se acercó con peligro al arco contrario y estuvo seguro atrás.

NOUBI. Buena visión (6). El belga inició la acción del 1-1 con un gran pase largo sobre Altimira. Rápido y muy atento, evitó la mayor parte del peligro que se acercó a su zona.

LOUREIRO. Mariscal (7). El cercedense se mostró intocable y seguro atrás. Recuperó varios balones decisivos, como una pelota, a los 10 minutos del partido, que inició una contra muy buena de los herculinos.

ALTIMIRA. Un puñal (7). Se incrustó como un cuchillo por el costado derecho, donde hizo mucho daño a la retaguardia jabata. Tras errar dos remates en el primer tiempo, en la segunda mitad asistió a Mario Soriano en el 1-1 y forzó el penalti del 2-1. Cometió un penalti al final, que Ferllo detuvo.

RIKI. Criterio (6). Fue la novedad en la medular, donde jugó en lugar de Villares, y aunque tuvo alguna indecisión, circuló bien la pelota y formó una buena sociedad junto a Soriano.

MARIO SORIANO. Generador (8). El 'Joker' nunca falta a su cita y, una vez más, demostró que es el motor de este equipo. Inició la reacción blanquiazul tras recibir un gran pase de Altimira y lanzarse hacia el área rival para sellar el 1-1 con un golazo.

QUAGLIATA. Penalizado (6). El italiano dio mucha profundidad por el costado izquierdo, pero una grave falta de comunicación entre él y Ferllo costó el penalti del 0-1. Evitó un remate del Mirandés en boca de gol con una acción crucial.

LUISMI CRUZ. Espeso (5). Partido oscuro del gaditano, que fue el más desentonado del ataque blanquiazul. No estuvo nada acertado y falló una ocasión clara de gol.

BIL NSONGO. Gladiador (8). Partido muy completo del camerunés, que oxigenó al equipo, aguantó los duelos con Cabello, rozó el gol en el primer tiempo, tras recibir un gran pase de Yeremay y, por fin, recibió su primero en el segundo, cómo no, después de una genial asistencia del '10'.

EL MEJOR. YEREMAY. Fantasía (9). El equipo notó el retorno del canario al once, tras cinco partidos en los que saltó al césped, desde el banquillo. Casi todo el peligro que generó el cuadro blanquiazul nació de las diabluras del '10', que está varios escalones por encima del resto. Una contra magistral que se inició de un caño suyo a Bauza. Un taconazo que originó una nueva oportunidad en el área contraria. Un regate eléctrico en el arranque del segundo tiempo que permitió a los herculinos meter el miedo en el cuerpo a los de Antxon Muneta. Y puso la guinda con ese penalti magistralmente lanzado que firmó la remontada de los herculinos y la espectacular galopada en la que asistió a Bil Nsongo en el 3-1. Fue el futbolista más diferencial.

Los cambios

STOICHKOV. Poca participación (5). Dio descanso a Yeremay y apenas entró en contacto con el esférico.

VILLARES. Oxígeno (5). Entró para dar equilibrio en la medular en los instantes finales del encuentro.

JOSÉ ÁNGEL. Sin ritmo (5). Se le notó la falta de continuidad y estuvo un poco impreciso.

EDDAHCHOURI. Sin tiempo (5). Estuvo poco tiempo en el césped, pero efectuó un remate a portería. Buscó el gol.

HERRERA. Sin tiempo (5). En el poco tiempo que estuvo en el campo tocó tres balones y despejó una ocasión rival.