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Dépor

Deportivo-Mirandés en directo | resultado, goles y minuto a minuto de la jornada 36 de LaLiga Hypermotion

El equipo blanquiazul busca un triunfo que le permita mantener la plaza de ascenso directo tras el triunfo de sus rivales directos

Bea Arrizado
Bea Arrizado
20/04/2026 19:08
Directo Depor-Mirandés
Dépor y Mirandés se enfrentan este lunes en Riazor
Deportivo
0-1
Mirandés
48'

Amonestado Javi Hernández

Cartulina amarilla para el jugador visitante por una entrada sobre Mario Soriano

45'

Arranca la segunda mitad

Busca el Deportivo remontar la diana del Mirandés

Carlos Fernández, autor del gol

Carlos Fernández firmó el tanto del Mirandés desde el punto de penalti y no celebró por su pasado como deportivista

Descanso

A vestuarios los jugadores, el Dépor por debajo en el marcador

45+2'

¡Otro palo del Mirandés!

A punto de hacer el segundo el conjunto local, Carlos Fernández se topa con la madera

45'

Cartulina para Noubi

Tarjeta amarilla para el central belga que protesta Riazor

41'

Se adelanta el Mirandés

No falla Carlos Fernández desde los once metros

39'

Amonestado Ferllo

El meta del Dépor recibió tarjeta amarilla por la acción del penalti

39'

Penalti a favor del Mirandés

No se entendieron Quagliata y Ferllo y el portero blanquiazul cometió penalti sobre Unax

36'

Se enfada Riazor

Protesta la afición blanquiazul una falta en contra del Dépor que el colegiado tardó en señalar

32'

¡Al palo Unax!

A punto estuvo el Mirandés de adelantarse en el marcador, se salvó el Deportivo merced a la madera

31'

Gol anulado a Bil por fuera de juego

Marcó el delantero del Deportivo, pero el colegiado invalidó el tanto por fuera de juego previo de Yeremay

29'

¡Ferllo dijo no!

Mano salvadora del meta blanquiazul al disparo de Javi Hernández

26'

Regreso de Yeremay al once titular

El canario se muestra cómodo y con ganas en los primeros minutos del encuentro

Yeremay en el Deportivo-Mirandés
Yeremay en el Deportivo-Mirandés
QUINTANA
21'

Acumula el Dépor ocasiones

Ahora dispara Bil, pero la defensa del Mirandés logró repeler su tiro

15'

¡La tuvo Luismi!

Se inventó Mario Soriano un pase para dejar al andaluz solo ante la portería del Mirandés, probó la vaselina y se le fue por poco

12'

¡Falló Altimira!

Disparo del lateral que se marcha fuera por muy poco

10'

Posesión para los locales

Los blanquiazules llevan el peso del encuentro

5'

Se apunta la primera el Dépor

Alti dispara alto desde fuera del área

1'

¡Arranca el partido!

El colegiado señala el inicio del encuentro

Previa

Homenaje para el Fabril

Los jugadores del filial blanquiazul reciben el trofeo de campeones del Grupo 1 de Segunda Federación en el césped de Riazor

Previa

Nuevos caminos al área

Previa

Cuatro cambios de Hidalgo con respecto a Huesca

Lucas Noubi vuelve al eje de la defensa, Riki entra en el centro del campo y cambio en la doble punta con Yeremay y Bil Nsongo

Previa

Once del Mirandés

Palomares; Hugo Novoa, Juan Gutiérres, Cabello, Medrano; Bauzá, Helguera; Javi Hernádez, Unax del Cura, El Jebari; Carlos Fernández

Previa

Once del Dépor

Ferllo; Ximo, Noubi, Loureiro; Alti, Riki, Soriano, Quagliata; Luismi, Yeremay, Bil Nsongo

Previa

A recuperar lo perdido

Los resultados del fin de semana han sacado al Dépor de ascenso directo, privilegio que puede recuperar en caso de victoria.

Previa

¡Todo listo en Riazor!

Arrancamos la previa del encuentro que desde las 20.30 horas enfrenta a Deportivo y Mirandés en el partido que cerrará la jornada 36 de LaLiga Hypermotion

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