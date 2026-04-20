Deportivo-Mirandés en directo | resultado, goles y minuto a minuto de la jornada 36 de LaLiga Hypermotion
El equipo blanquiazul busca un triunfo que le permita mantener la plaza de ascenso directo tras el triunfo de sus rivales directos
Amonestado Javi Hernández
Cartulina amarilla para el jugador visitante por una entrada sobre Mario Soriano
Arranca la segunda mitad
Busca el Deportivo remontar la diana del Mirandés
Carlos Fernández, autor del gol
Carlos Fernández firmó el tanto del Mirandés desde el punto de penalti y no celebró por su pasado como deportivista
Descanso
A vestuarios los jugadores, el Dépor por debajo en el marcador
¡Otro palo del Mirandés!
A punto de hacer el segundo el conjunto local, Carlos Fernández se topa con la madera
Cartulina para Noubi
Tarjeta amarilla para el central belga que protesta Riazor
Se adelanta el Mirandés
No falla Carlos Fernández desde los once metros
Amonestado Ferllo
El meta del Dépor recibió tarjeta amarilla por la acción del penalti
Penalti a favor del Mirandés
No se entendieron Quagliata y Ferllo y el portero blanquiazul cometió penalti sobre Unax
Se enfada Riazor
Protesta la afición blanquiazul una falta en contra del Dépor que el colegiado tardó en señalar
¡Al palo Unax!
A punto estuvo el Mirandés de adelantarse en el marcador, se salvó el Deportivo merced a la madera
Gol anulado a Bil por fuera de juego
Marcó el delantero del Deportivo, pero el colegiado invalidó el tanto por fuera de juego previo de Yeremay
¡Ferllo dijo no!
Mano salvadora del meta blanquiazul al disparo de Javi Hernández
Regreso de Yeremay al once titular
El canario se muestra cómodo y con ganas en los primeros minutos del encuentro
Acumula el Dépor ocasiones
Ahora dispara Bil, pero la defensa del Mirandés logró repeler su tiro
¡La tuvo Luismi!
Se inventó Mario Soriano un pase para dejar al andaluz solo ante la portería del Mirandés, probó la vaselina y se le fue por poco
¡Falló Altimira!
Disparo del lateral que se marcha fuera por muy poco
Posesión para los locales
Los blanquiazules llevan el peso del encuentro
Se apunta la primera el Dépor
Alti dispara alto desde fuera del área
¡Arranca el partido!
El colegiado señala el inicio del encuentro
Homenaje para el Fabril
Los jugadores del filial blanquiazul reciben el trofeo de campeones del Grupo 1 de Segunda Federación en el césped de Riazor
Nuevos caminos al área
Cuatro cambios de Hidalgo con respecto a Huesca
Lucas Noubi vuelve al eje de la defensa, Riki entra en el centro del campo y cambio en la doble punta con Yeremay y Bil Nsongo
Once del Mirandés
Palomares; Hugo Novoa, Juan Gutiérres, Cabello, Medrano; Bauzá, Helguera; Javi Hernádez, Unax del Cura, El Jebari; Carlos Fernández
Once del Dépor
Ferllo; Ximo, Noubi, Loureiro; Alti, Riki, Soriano, Quagliata; Luismi, Yeremay, Bil Nsongo
A recuperar lo perdido
Los resultados del fin de semana han sacado al Dépor de ascenso directo, privilegio que puede recuperar en caso de victoria.
¡Todo listo en Riazor!
Arrancamos la previa del encuentro que desde las 20.30 horas enfrenta a Deportivo y Mirandés en el partido que cerrará la jornada 36 de LaLiga Hypermotion