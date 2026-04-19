La Real Sociedad continúa a rebufo del Dépor

El deportivista Fran posa con el troifeo de la Liga 1999-2000 ARCHIVO DXT

La Real Sociedad, que el pasado sábado ganó la Copa del Rey tras derrotar en la final al Atlético, suma oficialmente seis títulos, con lo que continúa en el palmarés histórico del fútbol español por detrás del Deportivo.

Los donostiarras han ganado dos Ligas (1980-81 y 1981-82), tres Copas del Rey (1986-87, 2019-20 y 2025-26) y una Supercopa de España (1982-83). Pero el club reclama como propia una Copa obtenida en 1909 por el desaparecido Club Ciclista de San Sebastián, germen del nuevo campeón.

Sin embargo, la Real Federación Española de Fútbol no se la reconoce ya que dicho club la logró en abril y la Real Sociedad se fundó en septiembre de ese año.

El Deportivo ha conquistado siete títulos nacionales en sus 120 años de historia. El último fue la Supercopa de España de temporada 2002 tras derrotar en la final a doble partido al Valencia, 3-0 en Riazor, goles de Valerón, Víctor y Naybet, y 0-1 en Mestalla, obra de Víctor.

Lista de clubes laureados en España

A pesar de haber pasado más de dos décadas –el próximo agosto se cumplirán 24 años–, el club coruñés es el sexto de España que más trofeos nacionales de máxima categoría luce en sus vitrinas.

Ha ganado una Copa España (1912), una Liga (1999-00), dos Copas del Rey (1994-95 y 2001-02) y tres Supercopas de España (1995, 2000 y 2002). Desde la creación en España de competiciones oficiales, 18 clubes han conseguido algún título. De estos, solo cinco superan a los blanquiazules en el listado: Barcelona (81), Real Madrid (71), Athletic (36), Atlético (25) y Valencia (16).

Uno de nueve

El Deportivo es uno de los nueve clubes que ha logrado el título de la Primera División desde la creación del torneo en la temporada 1928-29, en la que el Barcelona fue el campeón. Al mencionado título blanquiazul se le pudo unir alguno más, ya que el equipo deportivista terminó en el segundo puesto en cinco ocasiones y en cuatro fue tercero.

Solo cinco entidades han acabado en puestos del podio liguero en más ocasiones que los coruñeses: Real Madrid 72 (campeón 36, segundo 26 y tercero 10), Barcelona 69 (28, 28 y 13), Atlético 41 (11, 10 y 20), Athletic 25 (8, 7 y 10) y Valencia 22 (6, 6 y 10).

Si el rendimiento del Deportivo en el torneo liguero ha sido óptimo con los indicados diez podios, lo hecho en las finales que ha protagonizado es digno de destacar al proclamarse campeón en las seis que ha disputado en su historia. En junio de 1995, el equipo dirigido por Arsenio Iglesias derrotó al Valencia en el duelo decisivo de la Copa del Rey en el Bernabéu por 2-1, goles de Manjarín y Alfredo.

También en el coliseo madrileño, el 6 de marzo de 2002, día en el que el Real Madrid celebraba su centenario, los jugadores de Javier Irureta alzaron su segundo trofeo en esta competición tras deshacerse de la entidad blanca por idéntico marcador tras los tantos de Sergio y Tristán.

A la Supercopa de España ya citada se unen otras dos. En agosto de 1995, los hombres de John Benjamin Toshack ganaron al Real Madrid los dos encuentros.

El de ida, en Riazor, por un resultado de 3-0 –goles de Donato, Fran y Bebeto– y el de vuelta, en Chamartín, por 1-2. Manjarín y Begiristain fueron los goleadores. En 2000, los coruñeses superaron al Espanyol tras el empate sin goles en el partido de ida celebrado en el Lluís Companys y el 2-0 del de la vuelta en Riazor, con goles de Djalminha y Tristán.

La restante final, la primera protagonizada por el Deportivo, correspondió a la Copa España y se jugó en septiembre del lejano 1912 en Riazor. El Deportivo se impuso al Vigo FC por un tanteador de 4-3 tras los goles de Quincho Yarza, Guasón, Parra y Virgilio.