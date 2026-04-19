La reacción que busca mantener el Mirandés en Riazor, en manos del descaro de los jóvenes

El uruguayo Thiago Helguera, que cumplió 20 años en marzo, fue el jugador más joven del once que alineó el Mirandés la pasada jornada CD Mirandés

La imprevisibilidad es una cualidad que suele ir asociada a la juventud. Uno de los ejemplos es el Mirandés, un equipo difícil de predecir y que cuenta con una de las plantillas más jóvenes de Segunda División.

Los futbolistas de la escuadra ‘jabata’ no alcanzan los 24 años de media de edad. De hecho, el once que alineó Antxón Muneta contra el Castellón en Anduva (2-2) fue el tercero más joven de la pasada jornada, con una media de 23,41 años. Solo el equipo inicial de la Real Sociedad B —único filial de la categoría de plata— que formó en Ceuta (0-0) y el del Cádiz en la derrota contra el Andorra (0-1) estuvieron por debajo. La media del de los donostiarras fue de 21,52 años, mientras que el de los gaditanos reflejó 23,29.

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El once del Deportivo que alineó Antonio Hidalgo en Huesca alcanzó los 27,69 años, lo que le convirtió en el sexto más veterano de la pasada jornada. Barcia, con 23 años y casi tres meses, fue el jugador más joven del equipo inicial del cuadro herculino en El Alcoraz, mientras que Ximo Navarro fue el mayor con 36 años y casi tres meses.

Cinco equipos jugaron con un once mayor que el del Dépor. El del Burgos, en el triunfo sobre el Sporting (1-0), fue de 27,79 años de media, mientras que el del cuadro asturiano alcanzó los 27,86. En la goleada que encajó en Santander (5-1), el Almería puso sobre el verde un bloque que registró una media de 28,54. El del Huesca llegó a los 29,24, mientras que el más veterano fue el equipo inicial del Eibar en su empate en Valladolid (29,57).

El uruguayo Thiago Helguera fue el jugador más joven que formó en el once del Mirandés ante el Castellón. El mediocentro cumplió 20 años en marzo. El más veterano fue el exblanquiazul Carlos Fernández, que el 22 de mayo celebrará los 30. El andaluz es uno de los siete futbolistas de la plantilla que dirige Antxón Muneta que superan los 25 años.

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El Mirandés, penúltimo clasificado, pero que encadena cinco jornadas sin perder, se aferra al descaro y la valentía de sus jóvenes en su intento de salvar la categoría.